Plus d'enseignants à la rentrée 2021 dans l'Hérault

Sophie Béjean, rectrice de l’académie de Montpellier a présenté en comité technique académique (CTA) les moyens d’enseignement alloués pour la rentrée 2021. L’académie de Montpellier est la cinquième académie la mieux dotée avec 140 emplois supplémentaire dans le 1er degré malgré une baisse du nombre d'élèves (-1.743). Dans l'Hérault, cela se traduit par 97 enseignants supplémentaires à la rentrée prochaine alors que le nombre d’élèves va baisser (-160).

Ces emplois supplémentaires permettront :

de poursuivre la mise en place du plafonnement à 24 élèves par classe de la grande section au CE1

de poursuivre la mise en œuvre des dédoublements de classe en grande section situés en REP

d’ouvrir des dispositifs supplémentaires relatifs à l’école inclusive (ULIS)

d’augmenter le volume des décharges de direction pour les directeurs d’école

d’améliorer et renforcer les capacités de remplacement des professeurs des écoles.

Dans le second degré plus de profs mais aussi plus d'élèves

Dans les collèges et lycées, on attend, au niveau de l'académie, 3.592 élèves de plus. La dotation académique augmente de 93 équivalents temps plein.

Dans les lycées, les emplois supplémentaires visent à maintenir l’accompagnement mis en œuvre dans le cadre de la réforme du lycée et de la rénovation de la voie professionnelle, répondre à l’ouverture du lycée de Sommières et la montée en charge du lycée de Gignac. Ces emplois soutiendront également l’évolution de l’offre de formation, dont celles mises en place dans le cadre du Plan Jeunes. De nouvelles formations professionnelles et post-Bac verront le jour, adaptées aux besoins des secteurs d’emplois comme par exemple les métiers de la vente et du commerce, de l’environnement du spectacle.

Des moyens d’enseignement en faveur de l’inclusion scolaire

Pour une école toujours plus inclusive, des moyens supplémentaires sont prévus pour accueillir davantage d’élèves en situation de handicap. Dans l’académie, 12 emplois d’enseignants supplémentaires seront déployés dans le 2nd degré pour ouvrir des dispositifs supplémentaires relatifs à l’école inclusive (ULIS), notamment en lycée professionnel à la rentrée 2021. Les postes supplémentaires d’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) seront notifiés ultérieurement.