Plus d'une centaine de personnes mobilisées contre les fermetures de classes en Creuse

Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées ce samedi après-midi dans la cour de l'école de La Celle-Dunoise en Creuse. Élus, parents d'élèves et enseignant se mobilisent contre la fermeture de plusieurs classes à la rentrée prochaine dans le département.

Les discours se sont enchaînés pendant une heure sous le soleil tapant ce samedi après-midi dans la cour de l'école de La Celle-Dunoise. Des élus, des représentants des parents d'élèves et des syndicats enseignants se sont succédé au micro pour défendre une "école rurale de proximité et de qualité." Ils s'opposent à la fermeture de huit classes dans les écoles creusoises à la rentrée prochaine.

Huit classes sont pour l'instant menacées dans le département selon le syndicat enseignant Snuipp-FSU. © Radio France - Noémie Philippot

Le co-président national de la fédération de parents d'élève FCPE, Rodrigo Arenas, a même fait le déplacement de la Seine-Saint-Denis en région parisienne."Ce qu'il se passe en Creuse se passe aussi dans pleins de territoires de notre pays. Celles et ceux qui pensent qu'on opposen rat des villes rat des champs comme on dit se trompent" selon lui car la tendance à la fermeture des classes est un "problème structurel de l'éducation nationale. On tend à faire fermer les classes parce qu'on ne veut pas recruter d'enseignants."

Ne déshabillez pas la ruralité pour habiller d'autres territoires !

Rodrigo Arenas lance ce message au ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer : "Ne déshabillez pas la ruralité pour habiller d'autres territoires !" tout comme lui, le syndicat enseignant Snuipp-FSU dénonce une gestion comptable des écoles. "On a bon espoir d'avoir à terme une logique qui ne soit plus celle de la calculette" assène Luc Marquès, enseignant à l'école d'Auzance et secrétaire départemental du syndicat Snuipp-FSU. Il faut que "l'institution intègre qu'en zone rurale, il faut donner plus pour avoir une école de proximité et de qualité. Donc on s'inscrit dans un combat de long terme." C'est le sixième rassemblement de ce type depuis le mois de janvier en Creuse.

Des habitants des communes voisines, des écharpes d'élus et des drapeaux d'association et de syndicats ... tous mises sur la durée de leur mobilisation dans le temps pour obtenir gain de cause. © Radio France - Noémie Philippot

Le prochain rendez-vous avec l'inspection académique pour parler de la carte scolaire est prévu le 8 juin prochain avec le Conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN). Un comité technique spécial départemental à la fin du mois de juin pour des ajustements avant la rentrée.