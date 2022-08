Plus de 1.600 enfants toujours sans logement à deux jours de la rentrée scolaire

Plusieurs associations lancent ce mardi un réseau national avec la FCPE, pour mieux repérer et reloger durablement les familles qui vivent à la rue. À deux jours de la rentrée scolaire, plus de 1.600 enfants sont sans solution de logement, ce qui va avoir un impact sur leur scolarité.

En France, cet été, il y avait "1 600 enfants scolarisés qui dormaient dehors", selon Carla Dugault, la présidente de la FCPE, interviewée sur France Info. Ces enfants et leurs parents n'ont pas trouvé de solution de logement après avoir appelé le 115. La Fédération des Conseils de Parents d'Élèves s'associe donc avec plusieurs associations dont le collectif "Jamais sans toit", pour lancer ce mardi un réseau national, afin de mieux repérer ces situations de précarité et reloger les familles.

Certains élèves s'apprêtent donc à faire leur rentrée scolaire en dormant à la rue ou dans une voiture. Selon la FCPE, ils sont même plus de 50.000 enfants à vivre sans hébergement pérenne, dans des hôtels sociaux ou des bidonvilles. Un chiffre en forte augmentation.

Interpeller les pouvoirs publics

Selon Carla Dugault, si le nombre d'enfants à la rue, ou mal-logés, augmente, c'est parce que "le parc de logements est saturé. Beaucoup sont trop chers selon certaines zones. Et puis, vous avez aujourd'hui un contexte économique, un contexte social très compliqué où il y a de plus en plus de familles impactées finalement par ce qui se passe au sein de la société française". Ce sont souvent des mamans seules avec leurs enfants. Et les conséquences sur la scolarité sont désastreuses.

Le but de ce "réseau national d'aide aux élèves sans toit" est donc d'interpeller les pouvoirs publics, pour trouver des solutions rapidement. "La question de la pauvreté, aujourd'hui, est fortement présente au sein de l'ensemble des établissements scolaires. Le système éducatif a besoin avant tout de bien-être pour les élèves", conclut la présidente de la FCPE.