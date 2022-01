Plus de 1000 classes fermées dans l'académie de Lille, un chiffre record

Plus de 1000 classes sont fermées dans les écoles, collèges et lycées de l'académie de Lille à la date du jeudi 20 janvier. Un chiffre jamais atteint jusqu'ici.

C'est un chiffre qui n'avait jamais été atteint depuis septembre 2020 : ce jeudi 20 janvier, 1051 classes étaient fermées dans l'académie de Lille à cause de cas de Covid. Cela concerne les écoles, collèges et lycées du Nord et du Pas-de-Calais. Un chiffre en augmentation : c'est 300 de plus que la semaine dernière. Un établissement du Nord est complètement fermé.

Record battu également au niveau national : plus de 19 000 classes sont fermées dans tout le pays. L'académie de Lille est la troisième plus concernée par les fermetures de classes, derrière les académies de Versailles et Créteil, qui plafonnent à plus de 2000 fermetures. Dans ses annonces ce jeudi 20 janvier, le premier ministre Jean Castex a laissé entrevoir la possibilité d'un allègement du protocole sanitaire au retour des vacances de février.