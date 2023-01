Plus de 170 postes d'enseignants vont être supprimés dans l'Académie de Dijon

Fin janvier, à peine à la moitié de l'année scolaire, mais la prochaine rentrée - celle de septembre 2023 - se prépare déjà. La fameuse "carte scolaire" est en cours d'élaboration. Moins d'élèves, des postes supprimés, des classes qui vont fermer : jeudi 26 janvier, l'Académie de Dijon , qui couvre la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, l'Yonne et la Nièvre, a présenté ses prévisions.

Moins d'élèves, des postes supprimés

Un chiffre à retenir : 3000. Pour l'année scolaire 2023/2024, compte tenu d'une baisse de la démographie, le Rectorat prévoit environ 3000 élèves en moins dans les quatre départements bourguignons. Dans le détail, les prévisions font état de 2095 écoliers en moins (-1,7%) et de 1021 élèves en moins dans les collèges et lycées (-1%).

Moins d'élèves attendus, et donc des postes supprimés, annonce le Rectorat. Dans le primaire, il faut prévoir 72 postes en moins à la rentrée 2023 (16 dans la Nièvre et 16 en Côte-d'Or, 20 en Saône-et-Loire et 20 dans l'Yonne). Dans le second degré, le rectorat prévoit 99 suppressions de postes sur l'ensemble des quatre départements.

Face aux critiques des syndicats, qui craignent une dégradation "des conditions de travail des personnels", et "des conditions d'apprentissage des élèves", le Rectorat répond que le "taux d'encadrement" est stable. C'est-à-dire que le nombre de professeurs par élèves reste stable, malgré les suppressions de postes.

En Côte-d'Or, des parents d'élèves et des maires se mobilisent déjà contre des fermetures annoncées de classes, comme à Varanges ou à Genlis. Selon nos confrères de France 3 , 62 classes sont menacées de fermeture dans le département. Le chiffre officiel devrait être dévoilé dans les prochains jours.

Les principaux objectifs de la rentrée pour le rectorat

Dans le primaire

"Finaliser le plafonnement des classes à 24 élèves en grande section maternelle, en CP et en CE1"

"Poursuivre le dédoublement de 100 % des classes de grande section maternelle en REP+"

"D’accompagner l’école inclusive par la création de 2 ULIS (unités locales d’inclusion scolaires) supplémentaires et la poursuite du plan autisme"

"D’accompagner la diversité des territoires, avec une attention particulière pour la ruralité (pas de fermeture d’école sans l’accord du maire)".

Dans le second degré