Les parents d'élèves du groupe scolaire Jean Mermoz dénoncent les conditions sanitaires et de sécurité inacceptables dans ce groupe scolaire de Montpellier (Hérault). De mai à septembre il y fait plus chaud qu’à l’extérieur. Des enfants sont pris de malaises, nausées, saignements.

Plus de 30 degrés dans les classes, à Montpellier des parents d'élèves demandent un plan anti-chaleur

33 degrés dans les classes le matin, jusqu’à 38° dans le dortoir en pleine sieste des 3-4 ans ! Les enfants et les enseignants des écoles Jean-Mermoz et Vasco de Gama dans le quartier des Aubes à Montpellier (Hérault) souffrent avec la chaleur de cette fin juin. Le problème se pose depuis de nombreuses années à cause de la structure métallique de l'établissement.

"Les enfants cuisent littéralement. Tous les jours les enseignants appellent les parents pour des vomissements, des maux de tête, un nez qui saigne. L'autre jour, un petit garçon a bu huit petites bouteilles d'eau parce qu'il avait vraiment trop chaud", raconte Alexandra Bourgeois représentante des parents d'élèves.

Ou est la plan anti-chaleur?

Quelques aménagements ont été réalisés ( ombrière , ventilateurs...) mais ce n'est pas suffisant. Les parents d'élèves demandent un plan de rénovation de l'école. Un plan anti-chaleur a été promis en 2017 par la ville mais il ne s'est pas concrétisé.

"La ville va nous livrer deux climatiseurs portatifs, c'est bien, mais pour 13 classes, je vous laisse juge !"

Les parents d'élèves ont mis une pétition en ligne qui a déjà recueillie près de 400 signatures.

