Plus de 300 élèves assistent à la pièce de théâtre "Djihad", deux ans après l'attentat contre Charlie Hebdo

Quelques 300 élèves de Tréguier (Côtes d'Armor) ont assisté à la pièce de théâtre "Djihad". L'occasion aussi d'être sensibilisé au danger de la radicalisation et de l'embrigadement djihadiste. Pas anodin, deux ans après l'attentat contre Charlie Hebdo.

Pendant une heure et quart, la pièce raconte l'histoire de trois jeunes radicalisés qui partent en Syrie rejoindre un groupe terroriste. Un parcours emprunté par des milliers de français depuis la proclamation de l'Etat Islamique en 2014. Ismaël Saidi, auteur et metteur en scène de "Djihad", s'intéresse au basculement de certains jeunes.

La pièce ne cautionne pas du tout ces fous furieux, au contraire ! Mais elle essaie d'expliquer les raisons du basculement. C'est l'ignorance des textes religieux, l'ignorance des autres, et l'ignorance des gens à leur égard", Ismaël Saidi, auteur de "Djihad"

La pièce a été écrite courant 2014 et a été jouée en Belgique, quelques jours après l'attentat de Charlie Hebdo. "Au début, il ne devait y avoir que 5 représentations. Et puis on a été dépassé par la portée de la pièce", explique Ismaël Saidi. Plus de 72 000 personnes ont vu "Djihad", et notamment beaucoup de jeunes collégiens et lycéens.

Une pièce comme outil pédagogique pour les jeunes et adultes

Un public particulièrement ciblé. Et pour cause, la propagande djihadiste, notamment de l'Etat Islamique, vise clairement les jeunes. Les recruteurs cherchent à séduire les adolescents. Les 300 élèves de Tréguier étaient donc très intéressés par cette pièce de théâtre.

Il y avait beaucoup d'émotion, des pleurs. Pour nous, c'est une pièce importante dans la prévention contre la radicalisation. Nos jeunes doivent être sensibilisés", Cathy Dando-Mathieu, proviseure du lycée Joseph Savina

Un avis partagé par Ismaël Saidi. Les jeunes ne sont pas les seuls intéressés. Les adultes aussi. "La discussion est vitale sur ce sujet".