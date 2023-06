Baccalauréat 2023 : plus de 39.000 candidats dans l'Académie de Nantes cette année

L'épreuve de philosophie du baccalauréat 2023 aura lieu ce mercredi matin, ensuite les candidats passeront le Grand Oral du 19 au 30 juin 2023. L'Académie de Nantes (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée) compte cette année 39.657 candidats, dont plus de la moitié (21.759) présentent le bac général. Ils sont 7.694 à avoir choisi le bac technologique et 10.204 le bac professionnel.

C'est en Loire-Atlantique que sont concentrés les plus gros effectifs de candidats, ils sont près de 9.000 à passer le bac général. On dénombre 4.389 candidats dans le Maine-et-Loire, 3.723 en Vendée et 1.632 en Mayenne.

Des taux de réussite importants en 2022

L'an dernier, le taux d'admission de l'académie de Nantes pour la filière générale était de 96.95%, 91,43% pour le bac technologique et 89,35% pour la filière professionnelle. C'est le département de la Vendée qui fait figure de meilleur élève avec 98% de candidats reçus.

Concernant le bac technologique, c'est encore en Vendée que le taux de réussite était le plus important l'an dernier (95%). Suivait la Mayenne où près de 94% des candidats ont obtenu leur diplôme, puis le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Sarthe.

Enfin, en 2022, on dénombrait 8.835 nouveaux bacheliers en filière professionnelle en Pays de la Loire, soit un taux de réussite de 89,35%. Là encore, la Vendée arrivait en tête avec 93% d'admis, contre 87% en Sarthe.

Résultats le 4 juillet

2023 est quant à elle la première année où les épreuves écrites du nouveau bac se déroulent entièrement, selon les modalités de la réforme instaurée en 2019. C'est-à-dire que les élèves de terminale du baccalauréat général et technologique ont d'abord passé les épreuves de spécialité il y a trois mois, et s'apprêtent désormais à passer les épreuves terminales.

Les résultats aux examens seront disponibles le 4 juillet à partir de 9h00. Les épreuves de rattrapage se dérouleront les 5, 6 et 7 juillet.