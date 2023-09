Plus de 40.000 établissements scolaires rénovés d'ici dix ans, annonce Emmanuel Macron à Orthez

"Nous allons mener une série d'initiatives sur la rénovation du bâti scolaire" a annoncé Emmanuel Macron en déplacement dans un collège d'Orthez ce mardi. "Notre objectif est dans les dix ans de pouvoir rénover plus de 40.000 établissements scolaires et d'accompagner les communes, les départements, les régions dans ce travail" a indiqué le chef de l'État. Une enveloppe de 500 millions d'euros sera débloquée en 2024, a précisé l'Élysée.

ⓘ Publicité

À Orthez, le président de la République a rencontré une partie de l'équipe pédagogique du collège Daniel-Argote, un établissement présenté comme "high tech" où, par exemple, les élèves sont dotés d'une tablette numérique chacun. Ce collège a fait l'objet de travaux de rénovation à hauteur de plusieurs millions d'euros, commencés en 2021 et achevés début 2023.

Projet pédagogique et critères écologiques

Les enseignants ont présenté à Emmanuel Macron les ateliers, expériences et autres innovations menées dans l'établissement pour proposer un environnement favorable aux apprentissages, lutter contre le décrochage scolaire et accompagner leurs élèves. Les travaux de rénovation doivent "reposer sur un projet pédagogique et sur les critères écologiques", a approuvé le chef de l'État après ces échanges. "On a déjà plusieurs centaines de projets qui sont lancés et on va continuer" a-t-il précisé.

Deux heures de sport supplémentaires au collège

Ce déplacement présidentiel est également consacré au sport à l'école. Emmanuel Macron est accompagné, notamment, de son ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, et de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Ils doivent aussi rencontrer des professeurs d'Éducation physique et sportive du collège. À Daniel-Argote, les élèves testent depuis un an la mesure de deux heures de sport supplémentaires au collège. Ce programme concernait 170 établissements l'an dernier, il est appliqué dans 700 collèges en cette rentrée et il a vocation à être généralisé à tous les élèves en 2026.

Autre sujet au programme du déplacement du chef de l'État ce mardi : le "plan 5.000 terrains" lancé en octobre 2021 pour financer des équipements sportifs légers. Selon l'Élysée, 4.420 équipements sont financés et les 5.000 seront atteints d'ici la fin de l'année 2023.