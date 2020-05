Plus de 50 directeurs d'écoles sur 75 demandent le report de la rentrée au Mans

54 directeurs d'écoles du Mans sur 75 demandent le report de la rentrée au Mans. Ils demandent trois jours de plus afin d'organiser au mieux le protocole sanitaire. Une information de nos confrères du Maine Libre.

Pas consultés et inquiets

Nous n'avons pas réussi à joindre de directeur d'écoles du Mans sur ce dossier ce mercredi soir, mais, d'après le courrier qu'ils ont envoyé au maire, une cinquantaine de chefs d'établissements estiment ne pas avoir été consultés sur le protocole sanitaire. Plusieurs se disent inquiets et pas prêts pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions le mardi 12 mai prochain. Ils attendent des réponses plus précises, notamment sur l'organisation des distances dans les salles, et le respect des gestes barrières.