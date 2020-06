Plus de 80% des élèves ont fait leur retour à l'école cette semaine dans l'Indre selon le rectorat

Protocole allégé et école obligatoire en primaire comme au collège : les établissements de l'Indre comme de toute la France ont franchi une nouvelle étape du déconfinement en ce début de semaine. Une nouvelle "rentrée" qui s'est déroulée comme l'attendait le directeur académique de l'Indre Jean-Paul Obéllianne : "Nous avons entre 75 et 95% de présence, une moyenne de plus de 80% sur le département, cela veut dire que la confiance est là et on a pu accueillir tous les élèves qui souhaitaient revenir." Quant à ceux qui ne sont pas revenus : "on va les appeler, on va essayer de les convaincre, de faire en sorte que tous les enfants puissent revenir au moins une fois à l'école."

On reste encore avec une sécurité sanitaire importante

Jean-Paul Obellianne assure que cette rentrée se fait avec "souplesse et tolérance" Copier

Le protocole sanitaire, lui, a été allégé. Jean-Paul Obéllianne salue au passage le travail des enseignants qui ont -accompagnés des Atsem en primaire- tout mis en place pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions.