Le rectorat de l'académie de Toulouse vient de publier ce mardi soir les résultats du bac 2020. Le taux de réussite est de 92.3 % tous bacs confondus. C’est 12 points de plus que l’an passé. Et comme chaque année, c’est l’Aveyron qui décroche la palme.

Plus de 92% de réussite au bac dans l’académie de Toulouse : un record largement battu

Dans l'académie de Toulouse, 27 782 candidats ont été admis dans le 1er groupe, sur les 30 106 présents aux épreuves. Au final 92,3% des candidats ont eu leur baccalauréat du premier coup. Ce bac version covid 19 s’offre un taux de réussite de 12 points de plus que l’an passé. A titre de comparaison, en 2019, 24 503 candidats ont été admis sur les 30 511 présents aux épreuves soit 80,3%.

94,9% en Aveyron

Selon le rectorat le plus fort taux de réussite se trouve en Aveyron avec 94,9% de reçus - toutes filières confondues. Viennent ensuite la Haute Garonne : 92,3%, le Gers : 93%, le Lot : 92,2% et les Hautes-Pyrénées : 92,4%, le Tarn : 92,1%, l'Ariège 91,2%. Seul un département est en dessous des 90%. Le Tarn et Garonne atteint 89,8% d'admis.

Les épreuves du rattrapage concernent 1566 candidats. Elles se dérouleront les 8 et 9 juillet. L'an passé, le second tour concernait 4058 élèves.

En France le taux de réussite est de 91,5%.