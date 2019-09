Plus de notes au collège Prévert de Coutances

C'est désormais la maîtrise de telle ou telle notion ou telle ou telle compétence qui est évaluée, via un code couleur : rouge, c'est insuffisant, orange fragile, vert clair c'est satisfaisant et le vert foncé symbolise une très bonne maîtrise de la notion ou de la compétence qui est évaluée. Pas de quoi perturber les élèves :

Cette évaluation par compétence est en réalité obligatoire depuis 2015. Elle sert déjà dans les grilles d'évaluation. La nouveauté, c'est donc d'enlever la note chiffrée.

On est sur une évaluation positive. A chaque fois, il y a un cadre explicatif avec les compétences qui sont évaluées. Donc l'élève sait exactement sur quoi il va être évalué et il peut analyser, après, avec son professeur, ses résultats et savoir où il peut progresser etc., explique Isabelle Dandine, la principale.

Ca offre une plus grande lisibilité parce qu'avant, un certain nombre d'élèves et de parents s'arrêtaient à la note qui ne disait pourtant pas grand chose. Le système par compétence, en langue notamment, ca nous permet pour des très bons élèves par exemple, de valider plus de choses, d'aller plus loin. Et pour les élèves en difficulté, plutôt que de les rabaisser avec un 2 ou un 0, on leur explique précisément quelle compétence ils doivent travailler. Bérengère Nollaud, professeur d'anglais.