Plus de trois semaines avant la rentrée scolaire, la nouvelle école des Deux Lions à Tours est déjà quasi prête

Tours, France

C'est la toute première école publique construite à Tours depuis une vingtaine d'année. L'école Simone Veil ouvrira ses portes le 2 septembre prochain pour sa toute première rentrée scolaire. Située aux Deux Lions à Tours-Sud, elle accueillera pour commencer 100 élèves, c'est moitié moins que sa capacité maximale. De quoi continuer de grandir pour en recevoir deux fois plus dans les prochaines années.

Sept classes, deux dortoirs, deux espaces restaurations, une bibliothèque...

Le chantier aura coûté six millions d'euros. Et il est largement dans les temps. En avance même puisque le mobilier est quasiment déjà installé à plus de trois semaines de la rentrée. Ne reste plus que des finitions.

Une salle de classe élémentaire à l'étage © Radio France - François Desplans

Sur 1600 m2, l'école Simone Veil compte au total sept classes. Au rez-de-chaussée, trois classes de maternelles et à l'étage quatre classes d'élémentaires. Pour l'instant, seules deux maternelles et deux classes doublées CP-CE1 et CE2-CM1 ouvriront à la prochaine rentrée. Le bâtiment compte également deux dortoirs, deux espaces restaurations. Un self pour les plus grands et une cantine avec le service à table pour les plus petits.

Pour la première fois à Tours, les maternelles mangeront sur des grandes tables à hauteur d'homme, comme à la maison. ça leur permettra de travailler leur autonomie, ils devront monter sur la chaise à l'aide de barreaux. Et ça soulagera le personnel qui n'aura plus à se baisser pour aider les enfants à prendre leur repas", Anne Tallois, directrice du service éducation petite enfance à la ville de Tours

Aucune végétation pour le moment à cause de la sécheresse. Pour verdir la cour de récré, les plantations sont prévues à l'automne © Radio France - François Desplans

Aujourd'hui, près de 9 600 élèves sont inscrits dans les écoles publiques de Tours. Un effectif qui augmente chaque année d'une centaine d'écoliers supplémentaires. Tours et son quartier des Deux Lions avaient bien besoin de cette nouvelle école primaire. La mairie compte déjà en construire une autre d'ici 2025 quartier du Menneton, au sud-ouest de la ville.

Sans oublier le plan écoles 2019-2029 annoncé en début d'été par la mairie de Tours. Reconstruire ou rénover la moitié des 58 écoles de la ville d'ici 10 ans.