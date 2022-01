Plusieurs écoles d'Anglet fermées ce jeudi, jour de grève dans l'Éducation Nationale

À la suite du préavis de grève des enseignants et des agents municipaux déposé pour ce jeudi 13 janvier dans l'Éducation Nationale, plusieurs écoles d'Anglet seront fermées.

Un assouplissement, qui ne convainc pas. Ce lundi, Jean Castex présentait un nouveau protocole anti-covid dans les établissements scolaires. Mais dans la foulée, les syndicats ont maintenu leur appel initial au mouvement de grève prévu ce jeudi 13 janvier. Pas moins de sept syndicats, afin de protester contre la politique du gouvernement sur la gestion de la crise du Covid-19 qui "désorganise le système scolaire" selon eux. Un mouvement qui aura des conséquences sur l'accueil scolaire, notamment à Anglet.

Plusieurs écoles seront fermées dans la commune : il s'agit de Briand maternelle, Herriot maternelle et élémentaire, Ferry maternelle, Larrebat maternelle et élémentaire et Sutar.

Un service minimum mis en place

Dans les autres groupes scolaires, certaines classes resteront ouvertes. Ce sera le cas à Briand élémentaire, Camiade, Galois maternelle et élémentaire, Jaurès maternelle et élémentaire, ainsi qu'à Ferry élémentaire. Dans ces établissements, les enfants, dont les enseignants sont présents, seront accueillis uniquement sur le temps de classe de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30. Aucun accueil périscolaire ne sera en revanche assuré le matin, le midi ni le soir, ni aucun service de restauration.

Pour les élèves dont les enseignants sont grévistes, la mairie organise un service minimum d'accueil sur le site de Baroja, de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30. Aucun service de restauration ne pourra cependant y être assuré. Afin d'en bénéficier, les parents doivent inscrire au préalable leur enfant par mail, d'ici mercredi 12 janvier à 14h, à l'adresse suivante : dej@anglet.fr.