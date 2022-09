Plusieurs établissements scolaires en grève en Île-de-France ce lundi pour dénoncer la surcharge des classes

Seulement trois jours après la rentrée scolaire des élèves de primaire, collège et lycée, plusieurs établissements scolaires d'Île-de-France* sont en grève ce lundi 5 septembre. Les syndicats dénoncent des classes surchargées, à plus de 30 élèves.

"Si on ne bataille pas, on n'obtient pas"

Des classes bondées, et des conditions d'enseignement rendues trop compliquées, voilà ce que pointent du doigt les lettres d'appel à la grève. Selon eux, et quelles que soient les situations, le rectorat n'a pas assez anticipé la rentrée. "Aujourd'hui, les ouvertures et fermetures de classe sont gérées à l'élève près : si on est à 28, il faut aller jusqu'à 30" explique Pierre Cressant, professeur d'histoire-géographie au collège Molière de Chennevières-sur-Marne (94), et délégué syndical FO.

Ici, une augmentation des demandes en filière STMG au lycée, là une arrivée plus importante d'élèves de 6e, là encore l'arrivée d'une famille qui fait basculer la classe à plus de 30 élèves. Les raisons sont différentes, mais dans tous les communiqués, une même affirmation : l'inspection académique a été prévenue bien avant les vacances estivales, mais rien n'a bougé. " À chaque rentrée il faut militer contre des fermetures de classe" soupire Fatou Camara, membre de l'UPEV, l'union des Parents d'Elèves de l'école primaire Edouard Vaillant à Fontenay-sous-Bois (94), où les classes de petite section et moyenne section sont composées de 30 à 32 enfants. Les parents ont lancé une pétition en ligne. Un comptage a été effectué vendredi 2 septembre, lendemain de la rentrée.

En Seine-Saint-Denis, les personnels grévistes se regrouperont devant la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale) de Bobigny à 14 heures ce lundi.

Modifications à la marge selon le rectorat

De son côté, le rectorat de Créteil assure que tout est pris en compte pour améliorer la situation. Et explique que la carte scolaire se fait toujours en trois temps : une première estimation en hiver, affinée en fin d'année scolaire ; puis, juste après la rentrée, un comptage est effectué et des ouvertures de classes ou dotations supplémentaires peuvent être mises en place en fonction des besoins. Les comités techniques sont prévus dans la semaine.

Le rectorat précise également que ces ajustements de rentrée sont à la marge à l'échelle de tous les établissements de l'académie, et représentent "moins de 3% de la carte scolaire".

* Voici la liste des établissements où une grève a été annoncée et dont France Bleu Paris a eu connaissance :

- Collège Molière de Chennevières-sur-Marne (94)

- Collège Guy de Maupassant de Houilles (78)

- Lycée Feyder d'Epinay-sur-Seine (93)

- Lycée Jacques Brel de La Courneuve (93)

- Lycée Henri Wallon d'Aubervilliers (93)

- Lycée Renoir de Bondy (93)

- Lycée Maurice Utrillot de Stains (93)