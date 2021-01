Les facs de droit et de psycho de Caen ne reprendront pas les cours en présentiel à partir de lundi

Plusieurs filières de l'université de Caen ne vont pas reprendre les cours en présentiel à partir du lundi 25 janvier pour les étudiants de première année, comme l'a pourtant promis le gouvernement. La fac de droit et ses 3250 étudiants est concernée.

Les étudiants de la faculté de droit de Caen l'ont appris dans un mail, envoyé ce jeudi matin à 10 heures du matin. Ils ne vont pas reprendre les cours de travaux dirigés en présentiel en première année à partir du 25 janvier, comme l'avait pourtant annoncé Jean Castex, le Premier ministre. "Je dois malheureusement vous informer que nous n'organiserons pas, dans l'immédiat, ce retour très partiel au présentiel", indique dans le message le doyen de la faculté de droit, responsable de l'ensemble de l'UFR Droit, administration économique et sociale et administration publique, qui regroupe 3250 étudiants.

Le retour en cours trop contraignant

Et c'est justement parce que c'est une grosse faculté que ça pose problème. Jean-Christophe Pagnucco explique que le retour en cours serait trop contraignant, sur de nombreux aspects. Il obligerait à repenser l'ensemble des emplois du temps, la plupart des 76 groupes de travaux dirigés ayant cours entre 18 et 20 heures, après le couvre-feu et donc l'interruption des transports publics.

"Beaucoup d'entre vous ont regagné un domicile parental ou ne vivent plus à immédiatement proximité de l'université. Vous contraindre à réintégrer nos locaux pour suivre en tout et pour tout 4 heures de TD par semaine nous paraît être une exigence tout à la fois disproportionnée et insuffisante", écrit aussi le doyen.

A la faculté de psychologie, le distanciel jusqu'au 8 février au moins

A la faculté de psychologie, qui compte un peu moins d'étudiants qu'en droit mais a de grosses cohortes en première année avec 550 étudiants, les cours resteront intégralement en distanciel au moins jusqu'au 8 février, en attendant des circulaires plus précises de la part du gouvernement : "On a reçu les instructions du ministère pour le lundi 25 janvier à 15h38 ce jeudi", s'insurge une source au sein de l'UFR de psychologie.

Contactée, l'université confirme que "certaines composantes" ne vont pas reprendre les cours en présentiel ce lundi, mais elle n'était pas en mesure jeudi après-midi de confirmer quelles facultés et quelles filières sont concernées, à cause d'une "panne informatique sur le système de messagerie de l'université".