Pas de calcul dans ce mouvement des lycéens. A Nîmes ce jeudi matin , plusieurs dizaines d'entre eux ont décidé de bloquer l'entrée du lycée Daudet avec des poubelles.

Ils dénoncent la "sélection" introduite par ParcourSup, la nouvelle plateforme post-bac qui permet d'enregistrer ses vœux pour accéder à l'enseignement supérieur.

"Moi ce qui me gène dans ParcourSup, c'est que c'est uniquement informatique. C'est vraiment très stérile par rapport à la relation humaine. Moi, c'est quelque chose qui me vexe un peu"

Le proviseur du lycée Daudet a réagi en fermant les portes du lycée, côté Boulevard Victor Hugo. Une entrée est restée ouverte à l'arrière du lycée pour permettre aux élèves qui le souhaitaient de suivre les cours.

Dans la matinée, les lycéens de Daudet envisageaient de rallier à eux les élèves des autres lycées de Nîmes.

"On se sent complètement légitimes. Le gouvernement a voulu taper partout pour nous désorienter. C'est l'effet inverse. C'est complètement en train de péter. On espère que c'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur."