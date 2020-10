Plusieurs centaines de personnes rassemblées en Auvergne en hommage au professeur tué dans les Yvelines

Réagir tout de suite face à l’horreur de l’assassinat d’un professeur d'histoire-géographie dans les Yvelines, c’était le mot d’ordre des enseignants, de parents et d'enfants réunis dans plusieurs villes d'Auvergne ce samedi.

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ils étaient environ 200 à rendre hommage à l'enseignant tué par un terroriste de 18 ans. Parmi ces personnes, on trouvait une grande majorité d’enseignants, en exercice ou à la retraite, des étudiants et de simples citoyens. Ils étaient présents afin d’exprimer leur émotion et leur indignation.

Un moment de recueillement aussi à Moulins (Allier), ils étaient une centaine de personnes rassemblées place de la Liberté. Au Puy-en-Velay (Haute-Loire), une poignée de personnes se sont réunies, place du Martouret.

L'intersyndicale de l'Éducation nationale appelle à un nouveau rassemblement ce dimanche à 15 heures, place de Jaude à Clermont. Accompagnée de SOS Racisme et de la FCPE.