Plusieurs syndicats des enseignants du premier degré dénoncent un manque de moyens auprès du rectorat d'Amiens

Des syndicats des enseignants du 1er degré, le Snuipp-fsu, Snudi Force Ouvrière et le Sgen CFDT Picardie ont rencontré l'inspecteur d'académie et le secrétaire général du rectorat ce matin à Amiens. Ils ont exprimé leurs mécontentements sur les masques, la vaccination, et les tests, entre autres.

Des syndicats des enseignants du premier degré se sont entretenus avec l'inspecteur d'académie et le secrétaire général du rectorat ce matin. Parmi les thèmes abordés, la vaccination, jugée trop lente et seulement ouverte aux enseignants de 50 ans et plus.

Emmanuel Macron a pourtant annoncé l'ouverture de la vaccination à tous les plus de 18 ans à compter du 12 mai, mais "les collègues travaillent. Nous avons demandé au directeur académique des services de l'Éducation nationale (DASEN) si des autorisations d'absence seraient accordées, il nous a dit que cela sera traité au cas par cas. Pourquoi ? parce que le ministre de l'Education n'a pas anticipé, et qu'il manque des remplaçants", s'exclame Flory Personne, co-secrétaire du Sgen CFDT Picardie.

Les syndicats suggèrent au ministère de mettre en place des journées nationales pour se faire vacciner : "Jean-Michel Blanquer veut laisser les écoles ouvertes coûte que coûte c'est très bien mais qu'il nous en donne les moyens", s'accordent-ils, "aux Etats-Unis par exemple, 80% des enseignants sont vaccinés soit deux millions de personnes et en France, le chiffre est insignifiant car nous n'avons pas de priorité particulière".

Le manque de remplaçants

"Si un enseignement ne peut pas avoir d'autorisation d'absence pour aller se faire vacciner c'est parce qu'il ne peut pas se faire remplacer", évoque les syndicats. Depuis novembre dernier, ils réclament d'ouvrir la liste complémentaire au concours pour recruter près de cent enseignants du premier degré supplémentaire. Le ministre de l'Education a préféré privilégier les contractuels : "234 personnes étaient sur liste complémentaire et à disposition mais l'Education Nationale préfère embaucher des contractuels parce que ça évite une formation coûteuse, de payer des gens au salaire d'un enseignant, et puis ils ont l'avantage d'être jetables", exprime Stéphane Bréfort, secrétaire départemental du Snudi Force ouvrière du 1er degré.

Les 5.000 recrutements de professeurs promis par le gouvernement fin avril sont toujours à venir. Dans le département de la Somme, seul trois postes ont été retenu, faute de "viviers" selon le DASEN. "Un manque d'attractivité" selon les syndicats.

Les tests

Tous les personnels devaient avoir des auto-tests le jour de la rentrée, le 26 avril, mais 400 personnels du 1er degré de la Somme n'ont pas reçu leur boîte pour se tester deux fois par semaine. Ils sont toujours en attente de leur réception.

Concernant les auto-tests pour les lycéens, ils ne sont pas prévus avant le 17 mai. Pour renforcer la sécurité dans les classes, les syndicats ont également demandé à ce que des capteurs CO2 y soient installés. Ces capteurs doivent permettre de mieux aérer les salles et de diminuer les risques de contamination à la Covid-19. Seulement, l'inspecteur académique leur a répondu que cette compétence relève de la responsabilité des collectivités territoriales qui n'ont pas bénéficié d'aides de l'Etat pour investir dans ces capteurs, de 200€ l'unité.

Des masques chirurgicaux

Les syndicats réclament notamment des masques chirurgicaux car les professeurs "étouffent" dans les masques en tissu fournis par l'Education Nationale, le cinquième modèle depuis le début de la crise.