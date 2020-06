Poitiers : coup d'envoi du dispositif 2S2C (sport, santé, culture, civisme) pour l'accueil des enfants

Le dispositif 2S2C (sport, santé, culture, civisme) a été lancé ce lundi 8 juin à Poitiers. Il doit permettre l'accueil et l'encadrement des enfants qui ne peuvent pas suivre leurs cours à l'école en raison des mesures sanitaires et des limites à 15 élèves par classe.

Une quinzaine d'enfants âgés entre 5 et 7 ans ont été accueillis ce lundi 8 juin au centre socio-culturel Le Local. En raison des mesures sanitaires dans les écoles et du nombre maximum de 15 élèves par classe, impossible pour les parents de les envoyer tous les jours à l'école. Le dispositif 2S2C a donc été lancé pour accueillir ces enfants sur leur temps scolaire et leur proposer des activités éducatives, mais aussi pour libérer les parents.

"C'est beaucoup plus simple comme ça !" se réjouit Marc, jeune papa d'un petit garçon de 5 ans. Son fils n'allait à l'école que deux jours par semaine, ce qui rendait l'organisation compliquée pour ce soignant à l'hôpital. "Jusque là c'était vraiment au jour le jour. On complétait avec la nourrice ou les grands-parents mais ça n'était pas facile à organiser".

Équilibre entre scolaire et périscolaire

Pour accueillir les enfants, des animateurs, qui travaillaient jusque là seulement les mercredis, se relaient toute la semaine. Ils proposent aux enfants des activités manuelles ou sportives, ainsi que des sorties : des temps dans lesquels ils essaient d'incorporer un volet éducatif pour faire le lien avec l'école. Mais c'est une position parfois difficile à tenir explique David Sannisse, le président du Local : "c'est un challenge. La frontière entre le périscolaire et l'enseignement devient flou, et il y a un lien que nous devons faire entre les deux. Mais nous ne pouvons pas vraiment faire de l'enseignement en tant que tel, car nos animateurs ne sont pas des professeurs ni des instituteurs, ils n'ont pas cette vocation-là".

L'accueil des enfants ce lundi 8 juin s'est fait en présence d'Alain Claeys, le maire de Poitiers, venu signer la convention entre la Ville et l'Education Nationale pour la mise en place de ces dispositifs 2S2C, pour l'instant déployés en soutien à une dizaine d'écoles de la ville.