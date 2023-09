Poitiers : il manque encore 60 animateurs périscolaires dans les 44 écoles publiques de la ville

Ils s'occupent des enfants durant la garderie du matin et du soir, mais aussi durant le repas et la récréation du midi... La ville de Poitiers engagent environ 300 agents périscolaires pour ses 44 écoles primaires. Mais cette année, une semaine après la rentrée scolaire, il en manque encore 60.

Un métier peu attractif

Des horaires fractionnés et souvent peu valorisés... Depuis deux ans, la ville de Poitiers tente donc de rendre plus attractif le métier d'animateur périscolaire.

"On accompagne les équipes vers la montée en compétence. Il y a tout un plan de formation qui est proposé chaque année. Et on s'est aussi rendu compte que plusieurs animateurs et animatrices étaient là depuis plus de six ans et n'étaient pas valorisés en terme de statut. Il y a aussi tout ce travail sur comment on leur fait accéder à la fonction publique", énumère ainsi Julie Fontaine, élue en charge du temps périscolaire et de l'accompagnement scolaire.

Cela semble marcher puisque 60 animateurs en moins, c'est beaucoup, mais ce n'est pas alarmant.

A l'école élémentaire Charles Perrault, il manque ainsi seulement 3 animateurs périscolaires alors que "une année on a pu aller jusqu'à 9 animateurs manquants", se souvient Sandrine Gatineau, la responsable de l'accueil périscolaire de l'établissement. "Pour la sécurité des enfants, ce n'était pas possible !"

Formation BAFA

La municipalité compte cependant poursuivre sa politique : les candidatures pour les postes vacants sont toujours ouvertes. Toutes les informations sont sur le site internet de la ville de Poitiers. "Avoir un BAFA est bien sûr un plus, mais pas forcément nécessaire", rappelle ainsi Julie Fontaine.

En effet, la ville de Poitiers offre la formation BAFA a ses agents. Depuis 2021, 81 personnes ont pu en bénéficier et 40 autres ont passé le Brevet professionnel de la jeunesse (BJEPS)