Poitiers : ils passent leur dernière semaine de vacances à réviser

A Poitiers, l'école Alphonse Daudet met en place des stages de révisions avant la 6ème. 6 élèves de l'établissement ont donc passé leur dernière semaine de vacances à travailler les maths, le français et les autres matières. C'est gratuit et l'accompagnement est personnalisé.

Derniers jours de vacances avant la rentrée scolaire. A Poitiers, comme dans d'autres villes de France, certains élèves ont eu la chance de participer à des stages de remise à niveau avant la 6ème. Une semaine de cours et de révisions dans un contexte privilégié : effectifs réduist, apprentissage par le jeu, liens détendus avec les enseignants.

A l'école Alphonse Daudet, de Poitiers, cela fait 5 ans que l'équipe d'encadrement propose ces stage de remise à niveau. Fin juin, les instituteurs repèrent des élèves en difficulté dans certaines matières, ou peut-être un peu plus lents que les autres. Par courrier, informent leurs parents de l'existence de ces stages. Chacun est libre d'y participer au non.

Cette année par exemple, 6 élèves ont passé leur dernière semaine de vacances avec leurs profs. Depuis lundi 28 août 2017, ils révisent les fondamentaux : le français, les maths, et les autres matières à travers des jeux et des exercices ludiques.

Des cartes de lecture pour réviser le français - Ecole Alphonse Daudet, à Poitiers © Radio France - Isabelle Rivière

Par binômes, ils tournent sur les ateliers pédagogiques et ludiques : Jeu de domino à calcul ici, cartes de lecture et de réflexion là, opérations diverses à l'écran et sur ordinateurs. L'ambiance est détendue. Ici, les enfants n'ont pas peur de se tromper. Et puis, les 2 enseignantes sont là pour les guider, les aider.

Chaque problème ou difficulté est traitée, résolue sur le champ. On avance au rythme de l'élève, ce qui leur permet de reprendre confiance en eux, explique la directrice de l'école élémentaire Marie Thomas

Pour les enseignants, c'est une opportunité de revoir leurs anciens CM2 une dernière fois avant leur entrée au collège. pour les enfants, c'est une chance supplémentaire de combler les lacunes. En tout cas, tous affichent une mine réjouie. C'est l'école en vacances ou les vacances à l'école. Et il n'y a qu'à voir leur mine réjouie lorsqu'ils résolvent un problème pour se convaincre du bien-fondé du dispositif. D'autant que ces stages-là sont gratuits.