Poitiers, la ville où il fait bon étudier

Poitiers, France

Poitiers figure à la 1re place dans les grandes villes (comprises entre 20.000 et 40.000 étudiants) "où il fait bon étudier". Ce palmarès est établi chaque année sur les critères suivants : formation, cadre de vie, transports et logement. Forte de ses 47 laboratoires et structures de recherches labellisés, d’instituts de renom (IUT ou IAE), d’une école d’ingénieur (ENSIP) et de sept facultés, l’Université de Poitiers délivre 200 diplômes nationaux et propose des formations dans toutes les disciplines, du DUT au doctorat.

Dans un communiqué, la ville de Poitiers souligne la diversité et la richesse qui la distingue régulièrement dans les classements nationaux et internationaux. Plusieurs grandes écoles sont aussi installées à Poitiers : Science Po Paris filière Amérique du Sud, l’école de design, l’ISAE-ENSMA, l’ENSIP ou encore l’EESI, école d’art unique dans le domaine de l’image.