Poitiers : le faux passage piéton du centre-ville est loin de faire l'unanimité

C'était la rentrée scolaire ce jeudi pour 68.150 élèves du premier degré en Vienne et Deux-Sèvres. Une rentrée sans masque qui s'est globalement bien passée pour les enfants. A Poitiers, c'était l'une des nouveautés, le dispositif "Rue des écoles" est entré en vigueur. Il s'agit de sécuriser l'abord d'une dizaine d'établissements en réduisant l'accès des voitures.

Problème, à l'école Paul-Bert, la grosse école du centre-ville de Poitiers, si ce dispositif a été salué par les familles, un gros point noir subsiste : la traversée du carrefour de la rue de la Croix-Blanche. A cet endroit, piétons, vélos, voitures et bus se télescopent à l'heure du chemin des classes. Les parents avaient donc réclamé un passage piéton.

Une vote-face qui ne passe pas

La mairie de Poitiers s'était engagée à installer un zebra pour septembre... Avant de faire machine arrière et d'installer un simple marquage au sol avec des gommettes multicolores. De quoi mettre en colère certains parents. Et ce n'est pas la présence de quelques policiers municipaux ce jeudi matin qui aura calmé les esprits : "Je ne trouve pas que c'est suffisant. Il y a plein de voitures, plein de bus, des véhicules stationnés sur les trottoirs. Ces gommettes, ce n'est pas suffisant" explique James, un papa.

Stephen, autre parent d'élève, se sent carrément trahi : "C'est de la colère et de l'incompréhension. C'est quelque chose qui paraissait très simple, logique. Et on se rend compte que ça n'a pas été réalisé malgré la promesse faite. Les parents sont surpris et que dire des enfants qui étaient présents quand la collectivité s'est engagée à mettre ce passage piéton ? Qu'en est-il du respect de la parole donnée ? En terme de sécurité, on n'est pas satisfait. On a une décoration sur la route et c'est tout. Ce n'est pas du tout standardisé comme peut l'être un passage protégé".

"On ne fait pas ça pour qu'il y ait un accident", l'élu en charge de la voirie

La mairie dit avoir changé d'avis parce qu'un passage piéton obligerait la collectivité à repasser la vitesse dans cette zone de rencontre de 20 à 30 km/h. Une volte-face de dernière minute, sans que les parents aient été informés. Jean-Louis Fourcaud, l'élu en charge de la voirie assume : "Oui, j'avais annoncé un passage piéton avant l'été. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit que passer la zone à 30 aurait été un mauvais signal envoyé. Les parents ne peuvent pas dire qu'on n'a rien fait."

Un élu quelque peu agacé par la réaction de certains parents : "Certains m'ont dit que quand il y aura un accident, nous serons responsables... Ce sont des affirmations absolument inadmissibles. On ne fait pas ça pour qu'il y ait un accident. Il n'y en a jamais eu et il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Ce sont des réactions inadaptées et pas recevables".