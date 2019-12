Poitiers : les salariés de Réseau Canopé dénoncent une "mise en faillite programmée"

Après l'annonce du budget 2020 attribué à réseau Canopé, créateur de contenus pédagogiques pour les enseignants, les salariés se sont réunis en AG. Avec plus de 3 millions d'euros en moins, ils dénoncent un démantèlement de l'opérateur.

Chasseneuil-du-Poitou, France

Le budget 2020 de Canopé, le réseau de création et d'accompagnement pédagogique pour les enseignants sous tutelle du Ministère de l'Education Nationale, est tombé ce mercredi soir : 3,28 millions d'euros en moins. Les syndicats du réseau, dont le siège social est installé sur la technopole du Futuroscope, dénoncent une amputation qui aura des conséquences importantes sur le travail de l'opérateur.

Environ 150 postes en moins

Selon les syndicats, cette coupe budgétaire engendre la suppressions de 55 équivalents temps plein, soit près de 150 emplois sur les 1.300 environ actuellement salariés.

Par ailleurs, la direction les a informés d'une réforme structurelle, tandis que le siège national va être coupé de ses organisations territoriales présentes dans toutes les académies de France. Un non-sens pour Mireille Ferri, représentante du personnel pour Sgen-CFDT.

On nous demande de faire uniquement de la formation continue pour les enseignants, mais on refuse de le faire au rabais : ce sont les organisations territoriales qui nous font remonter les besoins du terrain. On a l'impression d'une mise en faillite programmée.

Une AG était organisée ce jeudi 19 décembre. © Radio France - Marie Dorcet

Perte de proximité

Cette perte des organisations territoriales aura des conséquences non seulement sur le travail du réseau, mais lui fait aussi perdre "la capacité de représenter toutes les politiques publiques". Selon la syndiquée, le réseau permettait aussi de valoriser la transition écologique, les politiques de territoire, et d'être présent sur les zones rurales qui dénoncent la perte de proximité des services publics.

Mireille Ferri souligne aussi qu'il a fallu des années pour mettre en place un réseau "intégré", c'est-à-dire que le siège et les organisations territoriales sont dans le même organisme... Une nouvelle organisation effective depuis seulement un an qui va donc changer en 2020 : _"_en terme de gestion et de dépenses de l'argent public c'est une aberration qu'il nous faudra également dénoncer".