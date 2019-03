Manifestation d'enseignants contre la réforme du lycée devant le rectorat de Poitiers

Poitiers, France

"Non à la réforme du lycée", "les réformes Blanquer nuisent gravement à l'école". Voilà quelques uns des slogans que l'on pouvait lire sur les pancartes des enseignants qui manifestaient devant le rectorat de Poitiers ce mercredi après-midi. Appel lancé par plusieurs syndicats (SNES-FSU, CGT Education, Sud Education, SN-FO-LC, SNEP-FSU) alors qu'un groupe de travail doit examiner les dotations horaires des lycées de l'académie de Poitiers ce jeudi. "Là dans les lycées, on a de moins en moins d'heures devant les élèves. Quand le ministre dit qu'il n'y a pas d'heures en moins c'est faux. On peut dire qu'en dix ans on a perdu une année de français et une année de mathématiques", calcule Svend Walter responsable du SNES-FSU dans la Vienne.

Les manifestants demandent notamment le retrait des réformes du lycée et du bac, l'abandon de Parcoursup.

Démission de professeurs principaux

Un mouvement de colère qui se traduit aussi par des démissions de professeurs principaux. "Ils sont 60% à avoir démissionné à Saint-Maixent-l'Ecole par exemple", relate Magali Espinasse, co-secrétaire du syndicat enseignant SNES-FSU dans l'académie de Poitiers. A Melle, dans les Deux-Sèvres, des enseignants du lycée Desfontaines n'ont pas assuré la surveillance d'épreuves anticipées du bac, en l’occurrence l'examen des TPE (travaux personnels encadrés).