Poitiers : un bon plan permet aux étudiants de se meubler à prix cassés

Poitiers, France

Tasses, bureaux, chaises, armoires, le hall A8 du campus de Poitiers prend chaque jeudi des allures de vide-greniers. L’association pour l’éducation AFEV et Valoris, une boutique de la Croix-rouge insertion organisent un bric-à-brac solidaire à destination des étudiants pour proposer des meubles, des couverts et même de la déco à prix très bas. Ces objets sont en fait collectés dans les déchetteries de la région ou donnés par des particuliers et des entreprises directement à la boutique Valoris, à Buxerolles, géré par la Croix-Rouge insertion, elle emploie des salariés en réinsertion. Ces objets sont vendus entre 0.50 centimes et 50 euros, d’autres aussi – comme les couverts - proposés à prix libres avec une possibilité de donner plus pour financer les associations.

C’est top ! Ça m’a permis d’économiser plus de 20 euros » - Gloria, 17 ans

Une opération qui connait un grand succès, plusieurs dizaines d’étudiants ont profité de l’opportunité en ce jeudi de reprise. Gloria et sa collocataire ont ainsi déniché une étagère et une table de chevet pour six euros. Nicolas, étudiant en master de 23 ans, qui doit jongler entre ses études et ses missions en intérim a réussi à se meubler pour quarante euros. Une initiative aussi écologique puisqu’elle permet de donner une seconde vie à des objets encore en bon état, comme le précise Joan Frey, responsable de l’antenne Valoris à Buxerolles. A l’heure où l’on estime que 46% des étudiants sont obligés de cumuler emploi et études et où les organisations syndicales de la Fage et l’Unef estiment que le coût de la rentrée étudiante a augmenté d’environ 2% cette année, le bric-à-brac solidaire a encore de beaux jours devant lui.

RDV dans le Hall A8 du campus, 15 rue Théodore-Lefebvre à Poitiers, jusqu’au 26 septembre de 11h à 19h. La boutique Valoris, à Buxerolles, propose elle -10% aux étudiants pour le mois de septembre.