Poitiers : un collectif de parents demande un moratoire sur les tablettes en maternelle

C'est une première à Poitiers, "capitale de l'éducation" très portée sur le numérique : un collectif d'une cinquantaine de parents vient de se constituer pour réclamer un moratoire sur les tablettes en maternelle. Une pétition sera lancée ce mardi à la veille d'une rencontre avec la maire de Poitiers.

Du côté de la collectivité, Hélène Pommier rappelle que l'achat de ces outils se fait en concertation avec le rectorat et la communauté éducative. Et que leur usage "est une préconisation de l'Education nationale". L'élue dit "comprendre l'inquiétude des parents", prône une "sobriété numérique" mais juge que ce qui est fait en classe est "contrôlé, maitrisé et n'excède pas une heure par semaine". Il en va de de "l'égalité des usages de ces outils".

"Est-ce vraiment la priorité à cet âge ?" un papa

« L’égalité dans la maltraitance ? Même dans les familles les plus modestes, il y a déjà une tablette ou un smartphone à la maison avec lequel l’enfant joue, parfois avant même de savoir marcher… Au lieu de réguler cet usage, l’école l’amplifie » lâche une maman en colère. Elle a vu l’arrivée des tablettes à la rentrée dans la classe de moyenne section de son fils. Et ne cautionne pas. « Le pire, c’est que bien souvent, les enseignants n’ont rien demandé ! »

Selon plusieurs professeurs des écoles interrogés, il existe une forme de pression pour équiper à marche forcée les établissements. « La hiérarchie pousse, il y a une incitation forte. Lors de leurs formations, les directeurs et directrices de maternelle sont abreuvés de raisonnements et de discours « pro-tablettes ».

"Nous souhaitons être associés aux décisions sur ce sujet"

« Certains enseignants s’en servent à bon escient, avec beaucoup d’intelligence et d’à-propos, pour écrire une histoire, demander à l’enfant de la raconter. Mais est-on obligé de les filmer, de les prendre en photo plusieurs fois par jour, de leur montrer comment slider [faire défiler une image] sur un écran ou utiliser une application de montage vidéo ? Est-ce vraiment la priorité pour des élèves de cet âge ? » questionne un papa.

A l'école des Minimes, dans le centre de Poitiers, les tablettes sont arrivées mais les parents disent toujours attendre des travaux de rénovation au niveau de la toiture et une signalétique devant l'école pour faire ralentir les voitures. "On se demande vraiment quelles sont les priorités de la municipalité" soupire une représentante de parents d'élèves.

Les membres du collectif souhaitent eux être associés aux décisions de la municipalité sur ce sujet. Et pouvoir peser dans les réflexions à venir sur le numérique, estimant que jusqu'ici, les familles sont très peu sollicitées sur cette thématique.