Polémique autour des masques pour la rentrée dans les collèges des Pyrénées-Atlantiques

31.000 élèves de 6e et 5e sont attendus ce lundi 18 mai pour le début de la rentrée post-confinement dans les collèges des Pyrénées-Atlantiques. Quasiment partout, le port du masque sera obligatoire. Ils ne seront cependant pas fournis ce que dénonce la fédération de parents d'élèves FCPE 64.

"Un esprit inégalitaire". Pour la FCPE 64, fédération de parents d'élèves des établissements publics de l'Education Nationale, la rentrée d'une majorité d'élèves de 6e et 5e (31.000 attendus) dans les collèges des Pyrénées-Atlantiques ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Si le port du masque est obligatoire pour les enfants dans les établissements, c'est aux parents de les fournir. La FCPE 64 en appelle aux collectivités publiques.

L'Etat laisse la responsabilité aux établissements

Si l'Assemblée Départementale, en charge des collèges, fournira bien du matériel, notamment des gants, des blouses, du gel et 34.400 masques, ceux-ci seront réservés au agents techniques territoriaux. L'Education Nationale de son côté fournit des masques aux enseignants. En revanche, alerte la FCPE 64, "ni l'Education Nationale, ni le Département, ni la Région ne fournissent de masques aux familles pour la rentrée des lycéens et collégiens. Nous trouvons cela très inégalitaire", déclare Isabelle Denanöe, la présidente départementale de la fédération de parents d'élèves.

Le protocole de retour à l'école adopté par l'Education Nationale ne fait que fortement recommander le port du masque pour les collégiens et ne le rend obligatoire que lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Autrement dit, l'Etat laisse la libre appréciation, et donc la responsabilité, aux établissements.

"Ce n'est pas aux familles d'assumer"

Dans les Pyrénées-Atlantiques, la quasi totalité des établissements publics mais aussi privés a décidé de ne prendre aucun risque et donc de rendre le masque obligatoire pour les élèves, y compris en classe. Mais, hormis quelques unités d'appoint pour dépanner les enfants qui auraient un soucis ponctuel, ce sont aux parents de fournir le matériel, à savoir deux masques par jour.

"Ce n'est pas aux familles d'assumer le coût supplémentaire des masques pour les enfants", s'insurge Isabelle Delanöe. Pour la FCPE 64 ce procédé n'est pas du tout équitable. Certaines familles auront la possibilité d'acheter les masques chirurgicaux jetables, parmi les plus protecteurs, quand d'autres ne pourront pas se le permettre financièrement. "Dans les pharmacies, ils sont vendus à 90 centimes l'unité, note la présidente, donc ça fait une boîte de 10 à 9 euros. Vous avez une fratrie de 2 enfants, il faut les changer toutes les 4 heures, c'est vraiment un coût énorme !"

"Un risque sanitaire"

Certaines familles vont sans doute les fabriquer. Mais pour la dirigeante de la FCPE 64 ce n'est pas une bonne solution. Même si il existe des tutoriels très bien faits sur internet, "il n'y aura pas cette conformité aux normes sanitaires (...) Si il n'y a pas une égalité sanitaire pour tous les élèves, cela veut dire qu'il y a aussi un risque sanitaire qu'ils transmettent ou qu'ils soient contaminés par le virus."

Isabelle Delanöe est également certaine que_"cela va freiner les parents à remettre leurs enfants à l'école."_La fédération de parents d'élèves réclame donc une dotation pour tous les élèves soit de l'Education Nationale, soit du Département, soit de la Région.