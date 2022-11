Polémique autour du 11 Novembre à Grenoble : soutien des parents d'élèves de l'école Bajatière aux enseignants

"Représentants des parents d'élèves de l'école élémentaire Bajatière, nous souhaitons apporter notre soutien sans faille à l'école de nos enfants et à toute son équipe pédagogique prises dans une polémique injuste suite au discours prononcé par des enfants de CM2 lors des cérémonies du 11 novembre 2022 à Grenoble."

Un communiqué de soutien des parents aux enseignants

C'est ainsi que commence le communiqué des parents d'élèves de Bajatière, envoyé ce jeudi à la presse. Comme France Bleu Isère l'avait relaté dans un précédent article, les parents tiennent à préciser que "ce discours prononcé à plusieurs voix avait été préparé bien en amont, rédigé en partie par les enfants, travaillé à la maison sous la supervision des parents. Le projet nous avait été présenté lors du conseil d'école du 20 octobre 2022."

Dans leur communiqué, les parents rappellent que ce travail de mémoire "leur a permis de réfléchir à de multiples notions fondamentales pour leur citoyenneté et leurs apprentissages : sur la démocratie, la litanie des crises dans lesquelles leur génération grandit et surtout la paix et la guerre. Sur le sacrifice de millions de soldats morts pour la France."

A l'issue de leur prestation, qui a été applaudie par l'assistance présente à la cérémonie, nous avait dit une des mamans présentes le 11 Novembre, les enfants étaient fiers d'eux et leurs parents "ont tous ressenti une profonde émotion mêlée de fierté de voir leurs enfants prendre toute leur part à ce moment de communion républicaine."

_Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? _Une élève à sa mère, après le déclenchement de la polémique

C'est pourquoi, peut-on lire dans la communiqué, "la fierté a fait place à la tristesse, autant chez les adultes que chez les enfants, quand les propos des élèves ont été manipulés à des fins politiques."

Rappelons que plusieurs élus, comme Emilie Chalas, Alain Carignon ou Nathalie Béranger, s'étaient émus des mots employés par les enfants, estimant qu'en fait, ces mots leur avaient été soufflés par leurs enseignants. " Je défie quiconque de savoir, à 10 ans, ce qu'est le 49-3, ce que sont exactement les violences policières, si tant qu'il y en aient" nous avait déclaré Emilie Chalas, ancienne députée LREM et élue grenobloise d'opposition

Image prise durant la prestation des enfants de la Bajatière, le 11 novembre dernier, parc Paul Mistral, à Grenoble © Radio France -

Un texte en forme de long plaidoyer pour un monde meilleur de la part d'une génération inquiète pour l'avenir

Nous avons pu consulter la totalité du texte appris par cœur par les écoliers. Un texte mis en scène, déclamé un peu comme un slam. Ils ont dit précisément cela : "Images en boucle sur nos écrans : la violence déferle. Agression des policiers et violences policières, racisme ordinaire, attaques sexistes, harcèlement de rue, Balance ton porc... Nous entendons les cris de colère et de détresse d'un monde qui va mal : bonnets rouges, Nuit debout, Gilets jaunes, grève des Urgences, réforme des retraites, protestations lycéennes, Marches pour le climat, 49-3... Notre avenir part en fumée. Anthropocène, le climat se dérègle. COP 21, objectifs non tenus. Avenir compromis, jour du dépassement, point de non-retour"

Le communiqué des parents d'élèves se termine ainsi : "Nous voulons rappeler à quel point l'école Bajatière est une école publique exemplaire, dans laquelle il fait bon apprendre et grandir. Nous apportons notre soutien plein et entier à son équipe pédagogique et à l'enseignante injustement mise en cause."

Contacté en début de semaine par nos soins, le Rectorat de Grenoble nous a expliqué qu'il avait ouvert une instruction pour savoir exactement comment le texte lu par les enfants avait été conçu et rédigé, en rappelant que "tout enseignant est tenu au devoir de neutralité et que si ce devoir n'est pas respecté, il peut y avoir sanction". Selon nos informations, pour l'instant, aucun des membres de l'équipe pédagogique n'a été entendu par sa hiérarchie. Mais gageons que le soutien sans faille que lui apportent par les représentants des parents d'élèves de l'école Bajatière comptera dans la décision finale.