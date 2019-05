Polémique sur Diwan : Le député Yannick Kerlogot invite le ministre à venir dans les écoles

Région Bretagne, France

Sera-t-il l'arbitre au milieu de la polémique entre Diwan et le ministre de l'Education nationale ? Le député LREM Yannick Kerlogot défend Jean-Michel Blanquer et l'invite à venir voir sur place. Devant les sénateurs, le ministre avait estimé que "l'immersif est l'unilinguisme puisque ce qu'on met derrière la notion de maternelle immersive, c'est le fait que les enfants ne parlent que la langue régionale."

Colère de la présidente de Diwan, Stéphanie Stoll qui répondait _: "_L'enseignement immersif, ce n'est pas de l'unilinguisme, c'est une modalité d'enseignement qui amène au bilinguisme."

Le juge de paix sera-t-il Yannick Kerlogot ? Le député La République en marche des Côtes-d'Armor, commence dans un post Facebook, par distinguer l'enseignement immersif de l'école bilingue, avant de relever une autre partie des propos du ministre : "On peut être totalement convaincu que l’apprentissage d’une autre langue, très jeune, n’est en rien nuisible, voire est positive pour l’acquisition de la langue française", poursuivant en disant qu'il est "très important de maintenir et même de développer la vitalité des langues régionales".

Excellents résultats de Diwan au bac

"Toutefois", rappelle le député, "il est temps de mettre un terme aux interrogations voire aux suspicions qui voudraient qu’un enseignement immersif en langue régionale dès le plus jeune âge conduise à éloigner l’enfant de l’apprentissage de la langue française." Yannick Kerlogot rappelle qu'en très grande majorité les jeunes enfants scolarisés à Diwan parlent le français en famille, et fait "l'objet d’un apprentissage via la lecture et l’écriture dès les premières classes de l’école élémentaire." Il ne résiste pas à cette petite pique : "Doit-on rappeler encore et toujours les excellents résultats des lycéens de Diwan au Baccalauréat dont les épreuves (exceptée l'histoire géo) sont réalisées en français."

Invitation faite au ministre

Pour rassurer le ministre, l'élu se fend donc d'une invitation à venir découvrir les classes bilingues et immersives pour "mesurer avec lui l'efficacité de ces enseignements qui permettent à nos élèves d'être parfaitement bilingues." Et il rappelle que Jean-Michel Blanquer a accepté l'hiver dernier, de recevoir la présidente et la directrice de Diwan au ministère.

"Aujourd’hui ce sont près de 4500 élèves qui sont scolarisés dans les cinq départements de la Bretagne historique", conclut le député. _"Il va sans dire qu’_ils sont tous bilingues à la fin de leur cursus scolaire. Actons-le une fois pour toutes !"