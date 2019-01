Polémique sur l'Allemand dans les lycées de Moselle : la Rectrice rassure

Moselle, France

"La totalité des établissements de Lorraine et donc de Moselle proposent de l'allemand". Florence Robine tord le cou à la rumeur sur France Bleu Lorraine ce mercredi, non l'allemand n'est pas en voie de disparition en Moselle-est à la frontière "ce n'est pas vrai".

"100% des lycées proposent l'allemand à la rentrée prochaine et 80% proposent de l'allemand renforcé avec par exemple des sections européennes". Il y a une confusion, en effet, à la rentrée prochaine les élèves de première et de terminale vont devoir choisir une spécialité en plus du tronc commun et l'enseignement de spécialité langue, littérature et culture a du mal à séduire. En allemand, il est axé sur la littérature et la civilisation germanique.

Rétropédalage à Saint-Avold et à Creutzwald

Difficile quand même de comprendre pourquoi à la frontière Franco-Allemand des lycées choisissent la spécialité Anglais plutôt qu'Allemand. Exemple au lycée Poncelet de Saint-Avold, ou Felix-Mayer de Creutzwald. "_J'entends toutes les remarques et on a rediscuté avec ces établissements qui étaient intéressés par cette spécialité particulière mais qui se demandaient s'ils allaient avoir assez d'élève_s". Finalement, il y a eu un retour en arrière à Saint-Avold et à Creutzwald "un pari" dit la rectrice. A l'heure actuelle, les élèves n'ont de toute façon pas encore fait de choix.

Spécialité #allemand#lycée ➡️ Je suis ravi que nous ayons pu trouver un compromis avec la Rectrice, le Directeur académique et le Ministre. Ts ont conscience de l’importance de la #LangueAllemande sur notre territoire et en font une de leur priorité! 🇫🇷🇩🇪 https://t.co/RQIFPDXGcCpic.twitter.com/s6aFLuwKuQ — Christophe Arend (@christophearend) January 11, 2019

Une crise de l'Allemand?

Florence Robine est rassurante sur la langue de Goethe "70% des lycéens dans le département prennent l'allemand en langue vivante" et nous avons des sections d'excellence comme l'abibac" (baccalauréat Français et Allemand en même temps). Même si du côté du recrutement des professeurs d'allemand "ce n'est pas ce qui est le plus simple"