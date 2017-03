Polémique sur le projet d'ouverture d'une école Espérance Banlieues à Orléans

La Fondation Espérance Banlieues veut ouvrir une école à la rentrée prochaine à la Source à Orléans. Sud Education dénonce une proximité inquiétante avec les milieux traditionnalistes, alors que la ville d'Orléans s'apprête à jouer un rôle de facilitateur pour cette école privée hors contrat.

«Orléans : la Fondation Espérance Banlieues recherche un directeur tout au moins un instituteur car l’équipe est actuellement très féminine et les enfants concernés ont besoin d’une présence masculine ». C’est cette petite annonce parue il y a quelques jours sur Facebook qui a alerté les syndicats d'éducation.

La petite annonce passée par Espérance banlieues pour son projet d'école à Orléans © Radio France - Christophe Dupuy

Parrainée par le journaliste Harry Roselmack, cette fondation a officiellement pour but de lutter contre le décrochage scolaire et d’intégrer les enfants issus de l’immigration ; elle a déjà ouvert huit écoles en France. Des écoles privées hors contrat que dénoncent les syndicats de l’école publique : derrière une image rassurante se cache selon eux un enseignement traditionaliste, ultraconservateur proche de l’extrême droite. La Fondation Espérance Banlieues a d'ailleurs été créée en 2012 par Eric Mestrallet, lui-même vice-président d’une autre fondation, la Fondation pour l’école dans laquelle on retrouve par exemple comme directrice Anne Coffinier, l’une des figures de la Manif pour tous. Dans ces écoles, le drapeau tricolore est hissé chaque matin au chant de la Marseillaise et tous les élèves portent le même uniforme. Quant à l’enseignement prodigué, il inquiète Gilles Ferté du Syndicat Sud Education dans le Loiret.

"Il faut vraiment aller voir derrière le rideau" Gilles Ferté, Sud Education Loiret

La ville d'Orléans prête à jouer un rôle de facilitateur pour ce projet

De son côté, la ville d'Orléans n'apportera pas d'aide directe à ce projet : elle n'en a pas le droit, puisqu'il s'agit d'une école privée hors contrat. En revanche, Florent Montillot, adjoint au maire d'Orléans chargé de l'Education, confirme que des pourparlers sont en cours pour que la ville d'Orléans vende un terrain ou loue un local à la Fondation Espérance banlieues, "au prix des Domaines" - ce qui reviendrait à faciliter grandement l'aboutissement du projet.

"Je ne suis ni dans la police des moeurs, ni dans la police de la pensée" Florent Montillot, adjoint à la ville d'Orléans chargé de l'Education

A noter que la même polémique a récemment éclaté à Nancy pour un projet identique .