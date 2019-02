"Poney en furie", un collectif de parents d'élèves de l'école de Courçay se mobilise pour sauver une classe

Courçay, France

Les parents d'élèves de l'école de Courçay comptent bien se battre pour leur école et ils sont très inventifs. Dans cette ville d'un peu plus de 800 habitants, entre Cormery et Cigogné, le collectif "poney en furie" s'est crée via une page sur Facebook et il a prévu d'organiser un blocus de leur école ce lundi 4 février à 8h50 et vont amener des poneys pour en garder l'entrée.

Un moyen original que les parents d'élèves ont trouvé pour manifester contre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Une fermeture qui sera peut-être actée dès ce lundi soir par le CDEN (le conseil départemental de l'éducation nationale) qui se réunit pour valider la carte scolaire de la rentrée prochaine.

Une classe pour les élèves de la petite section de maternelle au CP

Julia Auger, fait partie des fondatrice du collectif. Pour cette parente d'élève, si la classe venait à fermer, cela mettrait les élèves en grande difficultés. "Si la classe ferme, il n'y aura plus que deux classes pour couvrir la maternelle et la primaire. Il n'y aura qu'une seule classe pour les enfants de la petite section au CP et une autre classe du CE1 au CM2. On ne respecte plus du tout les cycles, c'est inacceptable. On comprend bien qu'on a de faibles effectifs mais on ne peut pas laisser nos enfants apprendre dans de tels conditions !" s'indigne-t-elle.

"On comprend bien qu'on a de faibles effectifs mais on ne peut pas laisser nos enfants apprendre dans de tels conditions !" Julia Auger, parente d'élève

L'école de Courçay compte actuellement 3 classes et 55 élèves. Elle perdra 9 élèves qui vont rejoindre le collège à la rentrée prochaine. C'est la raison pour laquelle l'inspection d'académie a décidé de fermer une classe.

Selon Julia Auger, l'idée d'un Regrouper pédagogique intercommunal avec l'école de Cigogné avait été avancée il y a quelques mois. Une idée rejetée par la ville de Cigogné. "Si la classe ferme, les parents mettront leurs enfants dans une autre école et c'est la mort d'un village" déplore-t-elle.