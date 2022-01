Pornic : le Lycée cherche profs désespérément, élèves de terminale au bord de la crise de nerf

"Sans prof de maths, comment on passe son Bac?". L'inscription sur la banderole résume toute la situation. Les élèves, leurs parents et leurs professeurs se sont rassemblés cette semaine devant les portes du Lycée du Pays de Retz à Pornic pour alerter sur une situation devenue intenable.

Les mathématiques en terminale option maths, c'est coefficient 16. "Il nous manque 43 heures, un seul devoir depuis le début de l'année et une seule note. L'épreuve est en mars, c'est angoissant et injuste! On a l'impression que nous, les jeunes, on est totalement oubliés" dénonce Cyrielle, 17 ans. Et c'est idem pour les terminales STMG qui n'ont plus cours de Droit depuis un mois et demi, là encore coefficient 16. "On essaye de rattraper le programme tout seul dans notre coin. On se lève à 6 heures le matin, on se couche à 23 heures, c'est trop stressant et on ne sait pas où on va" raconte Sylia. Et pour les spécialités, l'échéance se rapproche, les épreuves sont prévues au mois de mars. "On voudrait une épreuve au Bac aménagé ou alors un contrôle continu, parce que là, c'est irrécupérable" glisse Fanny. "Le Bac, l'orientation, et maintenant le non remplacement des profs, c'est trop" confie aussi Jade.

Rupture de stocks de profs ? Mais Jean-Michel Blanquer nous avait promis des remplaçants!" - une maman d'élèves

Le lycée a maintes fois alerté le rectorat qui botte en touche. "On nous dit qu'il y a rupture de stocks de profs, pourtant le ministre avait promis des suppléants. Comment voulez-vous que nos enfants qui vont voter cette année aient confiance dans un système qui leur ment?" s'insurge Delphine, la maman de Cyrielle. Une colère partagée par Sophie, la mère de Jade "c'est l'avenir de nos enfants dont il est question, il y a le Bac mais aussi des Concours à préparer".

Un prof débutant à Bac+5 gagne 300 euros de plus que le Smic" - un enseignant du Lycée du Pays de Retz

Pas assez de candidats, le métier d'enseignants n'attire plus, c'est le noeud du problème selon ce professeur de sciences économiques et sociales, par ailleurs membre du Conseil d'Administration au Lycée du Pays de Retz : "c'est un problème de ressources humaines et d'attractivité. Comment voulez-vous susciter des vocations quand un professeur débutant à Bac +5 touche à peine 300 euros de plus que le Smic?".

Un professeur de mathématique remplaçant est annoncé pour lundi à Pornic, mais rien de confirmé et ce ne serait que pour quelques heures seulement.