Port de l'uniforme : le département de Charente va-t-il lancer une expérimentation au collège ?

Avant même que le ministre de l'Éducation nationale n'annonce les modalités d'expérimentation de la "tenue unique" à l'école à l'automne, en Charente l'opposition de droite au conseil départemental dit chiche ! "Ayons l'audace d'essayer" proclame le communiqué adressé vendredi 8 septembre par Jérôme Sourisseau au président Philippe Bouty. "Nous souhaitons débattre au sein de l'hémicycle sur l'expérimentation du port de l'uniforme dans un collège urbain, et dans un collège rural". Les élus proposent même que le département prenne en charge le coût des uniformes, sachant qu'au final, ce sont les établissements scolaires qui décideront ou non de procéder à l'expérimentation. Les élus ne font que proposer.

"On voit bien pour les enfants de revenus modestes la pression qu'il y a sur les marques de basket par exemple" explique Jérôme Sourisseau, ancien principal et proviseur en Seine-Saint-Denis et en Charente. "le milieu social peut ressortir et être une difficulté voire une source de harcèlement". Pour l'élu, il ne s'agit pas de contrer le port de l'abaya ou de tenues religieuses : "c'est réglé par la loi, les choses sont posées de façon claires" dit-il. Non, il s'agit de protéger les élèves afin de leur permettre d'étudier dans les meilleures conditions. "L'école est un milieu sacré pour moi, où il ne doit pas y avoir de différence, le monde extérieur doit influer au minimum."

Oui au débat, non à l'uniforme

Une proposition fraîchement accueillie par le président de gauche du Département de la Charente. Philippe Bouty n'est pas opposé à un débat sur ce sujet : "l'opposition peut en passer par une motion qui sera examinée et votée à l'assemblée départementale". En revanche, à titre personnel, Philippe Bouty ne souhaite pas se lancer dans cette expérimentation. "C'est un marronnier agité régulièrement, notamment par le Rassemblement national" qui selon lui sert de "camouflage des vraies inégalités" : le manque de professeurs, ou encore les enfants qui arrivent à l'école le ventre vide, faute de petit déjeuner.

Selon Philippe Bouty, "plusieurs études démontrent que le port de l'uniforme, déjà testé dans d'autres pays, ne gomme pas les inégalités", en n'empêche pas les discriminations. "Vous aurez toujours l'ado avec le dernier Iphone et celui avec un portable plus bas de gamme" estime le président du conseil départemental de la Charente qui préfère concentrer ses efforts sur des sujets plus quotidiens : "on vient de distribuer des kits de fournitures scolaires à 4.000 élèves de sixième, ça c'est une mesure pour le pouvoir d'achat, pour l'égalité des chances."