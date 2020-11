Port du masque à l'école : les parents girondins déboutés devant le Conseil d'Etat

Une dizaine de parents d'élèves de Gironde opposés au mort du masque obligatoire, dès le CP et jusqu'à 11 ans, avaient saisi la justice, la semaine passée. Leur référé a été rejeté, ce lundi soir, devant le Conseil d'Etat.

Le référé déposé par une dizaine de familles girondines pour s’opposer au décret du 20 octobre 2020, rendant obligatoire le port du masque à l’école dès 6 ans, a été rejeté ce lundi soir, par le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat s'en tient aux recommandations du Haut Conseil de Santé Public qui estime que le port du masque est "sans conséquence sur la santé psychologique, ni sur les apprentissages de l’enfant, sauf s’il souffre de pathologies du langage ou de la peau". Il estime que la preuve n’est pas apportée du risque psycho-éducatif sur les enfants.

Principe de précaution "exagéré" pour l'avocat des familles

Maître Vincent Poudampa qui défend les familles se dit "déçu mais pas surpris. Le Conseil d'Etat donne toujours raison au gouvernement, au nom d'un principe de précaution exagéré. Et la décrue de l’épidémie ne change rien, car les services de médecine infectieuse et de réanimation comptent encore beaucoup de patients, nous dit le Conseil d'Etat". L'avocat donne rendez-vous dans plusieurs mois ou années "quand on verra les conséquences de ce choix sur des enfants qui auront raté leur année de CP ou développeront des troubles anxieux".