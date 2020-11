Port du masque au CP : une mère d'élève écrit au Premier ministre

L'obligation du port du masque pour les écoliers dès le CP provoque le scepticisme de parents d'élèves. Judith Cartier a adressé un lettre à Jean Castex, au directeur d'académie de l'Indre et aux élus locaux pour demander le retrait de la mesure.

Le port du masque est obligatoire à l'école pour les enfants dès le CP depuis la rentrée du 2 novembre. Une mesure qui provoque l'incompréhension chez de nombreux parents d'élèves. Certains vont même jusqu'à retirer leurs enfants de l'école. Ce n'est pas le cas de Judith Cartier. Elle a écrit au Premier ministre, au DASEN de l'Indre et à plusieurs élus locaux du département pour faire part de son inquiétude et demander le retrait de cette obligation.

C'est un contact avec un avocat parisien qui l'incite à adresser cette lettre au Premier ministre. Me Carlo Alberto Brusa est également président de Réaction 19. Cette association créée en avril 2020 incite ses adhérents à adresser courriers aux représentants de l'Etat en région et aux ministères pour réclamer l'annulation de mesures comme le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans. Un recours au Conseil d'Etat serait également en cours d'élaboration.

Pas de remise en question de l'utilité du masque

Pas question de douter de l'importance du manque en cette période de crise sanitaire. "Il est évident qu'il faut qu'on soit masqués et qu'on se protège au maximum", admet la mère de Mariette, 6 ans. Ce qui préoccupe Judith Cartier, c'est avant tout un potentiel "effet barrière" du masque. "Est-ce que cette entrave à la communication spontanée du masque va laisser des traces à long terme sur les enfants qui ont 6 ans aujourd'hui ?"

Crainte de retards d'apprentissage

Sa fille vient de rentrer au CP. Cette maman estime que le port du masque pourrait aussi nuire à l'apprentissage. "Quand on 6 ans, on apprend à lire, à écrire à bien comprendre ce qu'on nous dit ... il faut qu'on puisse voir le visage de l'enseignant.", avance-t-elle. La société nationale de pédiatrie explique quant à elle que les enfants s'adaptent. Il seraient capable de déceler les expressions sur d'autres parties du visages, comme les yeux.

Judith est également préoccupée par les conditions de travail des maîtres et maîtresses d'école. "Ils vont devoir être garants du port du masque. C'est compliqué d'avoir autant d'élèves dans une classe. En plus de devoir toujours contrôler cela, c'est une difficulté en plus pour eux".

Une pétition sur Internet contre le port du masque dès le CP a déjà recueilli 190 000 signataires.