Port du masque dès 6 ans à l'école : une famille iséroise déscolarise ses enfants

Pour eux, le port du masque obligatoire à l'école dès 6 ans, c'est non. La famille Beltrando a choisi de déscolariser ses enfants, Louane et Loïs (7 et 8 ans) de l'école de Miribel-les-Echelles où ils habitent. L'enseignement est maintenant donné à la maison par les parents.

La famille Beltrando : Claire et Jérôme, les parents, et les enfants, Louane et Loïs.

"Nous, on aime beaucoup que nos enfants soient à l'école, tant pour nous que pour eux" explique Claire Beltrando, la maman de Louane et Loïs, 7 et 8 ans, pour justifier le choix de les déscolariser le temps que le protocole sanitaire masqué disparaisse. "Ce n'est pas concevable pour nous d'imposer ça à nos enfants pour le risque sur leur santé" note-t-elle encore. L'enseignement se fait donc à la maison.

Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on les déscolarise de cette école - Claire Beltrando

"Il n'y a pas vraiment d'études qui montrent que les enfants sont très contaminants mais je ne remets pas en question les études qui le disent" précise toutefois cette maman. "On assume notre choix et on ne pouvait pas laisser ça pour leur bon développement, leur santé et leur apprentissage" note encore Claire Beltrando.

Un choix difficile à prendre nous explique Claire Beltrando, la maman de Louane et Loïs Copier

L'école à la maison

En France, ce n'est pas l'école qui est obligatoire mais l'instruction. Donc, "c'est nous qui assurons l'école et pas l'école qui nous envoie des devoirs comme pendant le premier confinement" explique Claire. Son rythme de vie a aussi motivé le choix familial. "Comme je travaille la nuit, je peux m'organiser autrement en journée pour leur donner un enseignement" détaille cette infirmière.

à lire aussi Port du masque obligatoire : des parents refusent de mettre leur enfant à l'école

"On leur a demandé (à l'école de Miribel-les-Echelles) s'ils pouvaient nous donner des éléments sur lesquels ils travaillent comme la biodiversité pour l'évoquer avec eux parce que le but c'est de les remettre à l'école quand le protocole masqué ne sera plus là" explique Claire Beltrando.

On leur fait travailler les mesures avec du bricolage et des recettes de cuisine par exemple - Claire Beltrando

"Sinon sur la théorie, il y a beaucoup de sites internet ou des enseignants partagent leurs trucs et astuces, donnent des plans de travail. Donc je ne me sens pas du tout dépassée par tout ça" conclue Claire Bleltrando.

Changement d'organisation pour la famille Beltrando avec l'école à la maison assurée par Claire et son mari Copier