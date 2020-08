Port du masque en maternelle : "ça sera plus compliqué de faire passer certaines choses aux enfants"

Des masques pour tous les enseignants, collégiens et lycéens et un protocole sanitaire qui pourrait se durcir dans certaines régions : Jean-Michel Blanquer a détaillé ce mercredi les modalités d'une rentrée scolaire inédite à cause de l'épidémie de Covid-19. Une certitude : la rentrée aura bien lieu mardi prochain, pour plus de 12 millions d'élèves.

Le port du masque obligatoire en maternelle pourrait causer quelques désagréments pour l'apprentissage souligne Mélanie Giroux, directrice de l'école maternelle de Louverné : "c'est très dommage surtout quand on rencontre de nouveaux élèves de ne pas montrer l'ensemble du visage. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses expressions qui passent par le visage pour les rassurer, les consoler, pour chanter, pour apprendre à parler car ils observent le mouvement des lèvres. Je pense que ça peut être impressionnant mais en même temps ils ont déjà croisé beaucoup de monde masqué depuis plusieurs mois. On peut dédramatiser aussi en collant des petites choses rigolotes sur le masque, une bouche qui sourit par exemple".

Les directrices et directeurs d'école bénéficieront par ailleurs d'une indemnité exceptionnelle de 450 euros d'ici à la fin de cette année. Il s'agit "notamment de tenir compte de leur investissement exceptionnel pendant la crise du Covid" a déclaré le ministre de l'Education Nationale.