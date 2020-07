Coronavirus : les collégiens du Mans s'apprêtent à faire tomber le masque

C'est une année scolaire pas comme les autres qui se termine vendredi. Le coronavirus a bousculé le quotidien des élèves et des professeurs forcés de respecter un protocole sanitaire. Même si les collégiens espèrent ne plus devoir porter le masque à la rentrée, tous s'y préparent déjà.

A quoi ressemblera la prochaine rentrée scolaire ? Impossible pour l'instant de le savoir. Cela dépendra beaucoup de l'évolution du virus. Est-ce que le port du masque sera toujours obligatoire dans les collèges et les lycées ? Y aura-t-il toujours une distance minimum entre les élèves à respecter ? Des règles barrières plutôt bien suivies par les collégiens même si évidemment, ils préféreraient s'en passer. D'ailleurs, dès la sortie des classes, tous laissent tomber le masque. "Quand je sors, je l'enlève" reconnait Timéo, élève de 3e qui étouffe parfois en classe. "C'est vrai qu'au quotidien c'est galère" ajoute Ottman. "Surtout quand il fait chaud" renchérissent Joséphine et Janelle. "On a du mal à respirer. On a du mal à se parler et à se faire entendre des profs". Compliqué aussi le port du maque pendant les cours de sport admet Typhaine, la maman de Maëlys qui est en 6e. " Quand il faisait très chaud, elle n'était pas spécialement bien. Elle prévoyait toujours une bouteille d'eau pour passer ce cap".

Des ados qui laissent tomber le masques entre eux...

Alors quand il sortent du collège, les élèves oublient parfois les gestes barrières, en tout cas entre copains. "Les distanciations c'est parfois compliqué à appliquer" reconnait Jospéhine. " Quand on est qu'entre nous, on ne porte pas vraiment le masque". Des ados qui ne se sentent pas spécialement en danger entre eux reconnait Gilles Rondot, le directeur de la maison des adolescents au Mans. Elle accueille chaque année 2000 jeunes de 12 à 21 ans qui souffrent de déprime, d'addiction ou de difficultés scolaires. " C'est vrai que l'on voit un bon nombre de groupes d'ados qui ne respectent pas entre eux les gestes barrières. Ils sont souvent asymptomatiques. IIs pensent que si jamais ils se transmettent le virus, ils ne craignent pas grand chose".

...mais qui sont respectueux des gestes barrières quand ils sont en famille

En revanche, ils n'ont pas la même attitude quand ils sont en famille. " Ils sont respectueux de l'obligation de porter le masque quand ils viennent ici à la maison des adolescents. Ils sont très sensibilisés car ce sont des ados qui ont des grands-parents. Ils côtoient des personnes qui sont plus vulnérables et ils sont conscients qu'il faut mettre des gestes barrières afin de les protéger". Selon une étude de santé publique France, les 18-24 ans sont ceux qui portent le plus le masque dans l'espace public après les retraités (53.5% pour les 18-24ans/ 56.5% pour les 65 ans et plus/ 46% en moyenne pour mes 25-64 ans)

Ce que reconnaissent Joséphine, Anaïs et Janelle, les copines de 3e. " Si il y a des gens autour de nous, on met les masques et on garde nos distances. Pareil pour les personnes âgées". Ottman lui n'a pas le choix. " Mes parents m'imposent le port du masque. Bon, il faut dire que mon père est cardiaque. Donc il faut faire très attention". Tous espèrent quand même retrouver une vie de classe normale à la rentrée prochaine. Tout dépendra de la propagation du virus. Selon le porte parole du rectorat de l'académie de Nantes, tout peut évoluer du jour au lendemain. Sauf directive contraire de la part du Ministère de l'Education nationale, le protocole sanitaire appliqué en cette fin d'année scolaire sera reconduit en septembre.