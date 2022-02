Éxiste-t-il un lien entre port du masque et difficultés à apprendre le langage chez les jeunes enfants ? C'est un dossier France Bleu Azur. Deux Azuréennes tentent de répondre à cette question. L'une est enseignante en maternelle, l'autre est orthophoniste.

Port du masque : les enfants ont-ils plus de mal à apprendre à parler ?

Aucun consensus scientifique n'établit pour le moment de lien entre port du masque chez les adultes et difficultés d'apprentissage du langage chez les enfants, mais plusieurs professionnels de la petite enfance et des orthophonistes se questionnent sur ce sujet depuis le début de la pandémie. Une enseignante et une orthophoniste*, toutes les deux azuréennes ont répondu à nos questions sur ce sujet.

Avez-vous constaté un lien entre port du masque et apprentissage de la parole chez les enfants?

"Il y a vraiment un retard si je compare à des élèves au même stade d'apprentissage d'avant la pandémie. Par exemple si un élève dit lunbi au lieu de lundi et qu'il ne voit pas comment mes lèvres sont placées, ils ne pourra pas le répéter correctement et se corriger", observe Nathalie Podevin, enseignante en moyenne section de maternelle dans une école à Cannes la Bocca. "Effectivement les enfants prennent des indices sur le mouvement des lèvres pour apprendre à parler", ajoute une des représentantes du syndicat des orthophonistes.

Est-ce que ça concerne tous les enfants ?

"En fait ça dépend des vulnérabilités de chaque enfant. Un élève qui a déjà des difficultés a davantage besoin de s'appuyer sur le mouvement des lèvres pour apprendre donc le port du masque par exemple de l'institutrice peut le gêner et renforcer ses difficultés", explique l'orthophoniste. À contrario un enfant qui ne présente pas de fragilités ne devrait pas en développer à cause du port du masque chez les adultes qu'il fréquente au quotidien selon cette spécialiste.

Le port du masque et plus largement la crise sanitaire a t-elle altéré la sociabilité des enfants ?

"Personnellement j'ai plus de mal à capter leur attention. Leur concentration s'est dégradée. C'est comme s'il y avait une distance entre nous, un peu comme un écran", constate Nathalie Podevin. "J'ai des demandes de rendez-vous de parents inquiets que leurs enfants aient des retards de sociabilité liés aux confinements. C'est peut-être même plus là-dessus que la crise sanitaire a eu un impact, plus que le port du masque", selon la représentante du syndicat départemental des orthophonistes.

* Pour respecter une règle de confidentialité liée à sa profession, cette orthophoniste n'a pas souhaité donner son nom. La publicité leur est interdite car leur activité n’est pas commerciale.