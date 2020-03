Port Marianne aura son collège à la rentrée 2022

Un collège sera construit dans le quartier Port Marianne au sud de Montpellier (Hérault) et ouvrira ses portes à la rentrée 2022. Le conseil départemental a lancé le processus ce lundi 2 mars en séance plénière. Jusqu'à présent le département prônait davantage une meilleure répartition des élèves entre les différents établissements ou un agrandissement lorsque c'est possible. Finalement, c'est l'option de la construction qui représente un coût d'environ 20 millions d'euros qui a été préférée.

Une bonne nouvelle notamment pour les Aiguerelles

Ce futur établissement permettra de décharger les collèges du sud de la ville : Joffre, Gérard-Philippe et surtout des Aiguerelles qui avec près de 600 élèves est aujourd'hui saturé. "On a des classes à 30 mais comme on accueille aussi des élèves handicapés ou en difficultés il y a des adultes pour les accompagner et ils n'ont même pas de place , ils sont assis dans l'allée" déplore Cécile Bouvier professeur d'histoire géographie . Elles'est beaucoup mobilisée avec les parents d’élèves pour dénoncer les sureffectifs. Elle se réjouit de cette annonce mais reste inquiète pour le court et moyen terme : "d'une part l'ouverture pour 2022 nous semble optimiste et d'autre part le rectorat n'a pas prévu de moyens supplémentaires pour notre établissement pour la rentrée prochaine" conclut l'enseignante.

Céline Bouvier prof d'histoire-géo aux Aiguerelles se réjouit mais... Copier

Une annonce pour soutenir le candidat Delafosse ?

Pour Michèle Dray-Fitoussi proche de Philippe Saurel (maire de Montpellier) et représentante du canton de Port Marianne au conseil départemental, cette annonce a quelques jours du premier tour des municipales est là pour soutenir le candidat socialiste Michael Delafosse. C'est faux rétorque Renaud Calvat vice-président du conseil départemental en charge de l'éducation : " Ce collège n'est pas annoncé aujourd'hui puisque les premières acquisitions foncières dates de 2011 ( le département a dépensé plus de 800 000 euros pour cela) et que l'annonce de _la construction d'un collège à Port Marianne a été faite lors de la session du 17 octobre 2016_, en présence de Madame Dray-Fitoussi. On parlait à l'époque d'une ouverture dans cinq ou six ans donc 2021 ou 2022".

On sait que dans l'Hérault le nombre de collégiens va stagner a partir de 2022 pendant 3 ou 4 ans puis baisser ensuite. C'est pour cela que ce futur établissement sera modulable avec par exemple les parties communes, le CDI et la demi-pension en dur et les classes dont on peut agrandir ou réduire la capacité d'accueil en fonction des besoins.

Renaud Calvat vice président du conseil départemental en charge de l'éducation parle du collège modulable Copier

Deux autres collèges seront construits dans les prochaines années à Béziers et au nord ouest de Montpellier. Actuellement le département de l'Hérault compte 80 collèges pour 45839 élèves.

Le reportage de Sébastien Garnier Copier