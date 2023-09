Portable confisqué, exclusion des réseaux sociaux... que contient le plan anti-harcèlement du gouvernement ?

Alors que le gouvernement veut faire de la lutte contre le harcèlement une priorité nationale, Élisabeth Borne dévoilera ce mercredi 27 septembre, à 16 h 30 son plan interministériel de lutte contre ce fléau qui touche 6 à 10 % des élèves selon les estimations. Le ministère de l'Éducation nationale envisage différentes mesures comme la confiscation des téléphones portables et la diffusion d’un questionnaire aux élèves.

Mieux prévenir

Dans le but de prévenir le harcèlement à l'école, le gouvernement va mettre en place des brigades anti-harcèlement dans les rectorats. Ces équipes de professionnels seront spécialement formées pour soutenir les chefs d'établissement en cas de crise.

Mieux détecter

Le ministère de l'Éducation nationale souhaite aussi distribuer un questionnaire aux élèves, une forme d'auto-évaluation qui leur permettra d'évaluer leur bien-être à l'école. Le ministre envisage également un renforcement des services sociaux et sanitaires, qui pourrait se traduire par une augmentation du nombre d'infirmiers et de psychologues pour que les élèves puissent se confier plus facilement, c’est en tout cas une demande des syndicats.

Davantage sanctionner

Le plan prévoit des sanctions plus strictes à l'encontre des auteurs de harcèlement, notamment la confiscation du téléphone portable pour les jeunes identifiés comme auteurs de cyberharcèlement grave, dès le début de la procédure judiciaire. Le gouvernement réfléchit également à la possibilité d'interdire temporairement l'accès aux réseaux sociaux aux élèves harceleurs ou encore leur imposer un couvre-feu numérique de 18h à 8h.

Autre mesure qui s'applique déjà depuis la rentrée : ce n'est désormais plus à la victime de changer de collège ou de lycée. Un élève harceleur peut désormais être déplacé d'un établissement à l'autre. La mesure s’appliquait déjà à la maternelle et à l'école, mais a été élargie à tous les niveaux.