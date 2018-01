Infirmier, aide-soignant, auxiliaire en puériculture riment souvent avec travail éreintant, heures sup' non rémunérées, et salaire bas. Et pourtant, de nombreux étudiants ont franchis les portes du centre de la Croix-Rouge à Quetigny ce mercredi pour découvrir les offres de formations.

Quetigny, France

Le centre de la Croix-Rouge de Quétigny organisait hier ses journées portes-ouvertes. Il une école d'infirmière et deux formations sur un an d'auxiliaire en puériculture et aide-soignant. Mais aussi des qualifications pour des personnes déjà en activités et des stages de premier secours.

Jasmine est en Bac pro Accompagnement soin et service à la personne à Beaune. Elle devra attendre lundi pour remplir ses choix sur le site parcoursup.fr, le remplaçant d'Admission Post-Bac. Mais elle est prête, en troisième elle choisit une école d'infirmière, en deuxième, une formation d'aide-soignante et en première, son rêve "auxiliaire de puériculture car j'adore travailler avec les enfants".

Elle se dirige donc vers les métiers du paramédical. Des métiers fatiguant... pas très bien payés... mais l'important c'est d'avoir une vocation, "tous les métiers ont des avantages et des inconvénients, tempère Arlette, sa mère, qui l'accompagne dans ses démarches, mais l'important c'est de trouver sa voie pour avoir envie de se lever le matin".

Si c'est pour le salaire il ne faut pas venir"

Elle ont pu s'entretenir longuement avec la directrice du centre, Diane Grober-Treviesas, qui s'est voulu rassurante tout en restant honnête, "Si c'est pour le salaire il ne faut pas venir, mais ce sont des métiers dans lesquels on évolue, et surtout où l'on peut changer régulièrement d'horizons. De services, d'institution, partir à l'étranger ou travailler dans le libéral".

Et surtout un métier dans lequel on peut continuer à se former tout sa carrière, "Je suis aide-soignante au CHU de Dijon, et étudiante en troisième année d'école d'infirmière", répète Magalie aux candidats qu'elle voit défiler à son stand. A 34 ans, elle a décider de changer de perspective, et peut-être qu'un jour elle reprendra une nouvelle fois ses études.

Les infirmiers suivent une licence sur trois ans, alternant cours théoriques et stages, pour les auxiliaires en puéricultures et les aides-soignantes la formation est de dix mois également à mi-temps entre apprentissages et stages.