Portes ouvertes aux Compagnons du devoir à Tours : l'amour de l'artisanat

Les compagnons du devoir, le réputé centre de formation aux métiers de l'artisanat propose des CAP, Bac professionnel, et un diplôme jusqu'au niveau licence et ouvre ses portes à la maison de Tours ce week-end du 19 et 20 janvier.

Tours, France

Les compagnons du devoir ouvrent leurs portes ce week-end ! Le réputé centre de formation aux métiers de l'artisanat propose des CAP, Bac professionnel, et un diplôme jusqu'au niveau licence où l'on peut faire le Tour de France : travailler dans des entreprises différentes dans tout le pays. L'apprenti passe 20% de son temps en école et 80% en entreprise, et pendant ces périodes, les compagnons vivent en communauté dans des "maisons". Au centre de formation de Tours Nord, 13 métiers sont enseignés.

Lauriane, 17 ans, est en deuxième année de CAP maroquinerie. Elle est une véritable passionnée de l'artisanat. Ce qui l'a attirée, "c'est la matière, le toucher, l'odeur, tout du cuir." A l'atelier, elle prépare des croquis et travaille le cuir. "Je suis en train de préparer mon projet d'adoption pour ensuite rentrer sur le Tour de France. Ça va être un porte-document. J'ai fait la maquette : il y a la face, les côtés, le fond et le dos-rabat avec une poche de séparation à l'intérieur."

Après sa journée en entreprise, Lauriane comme tous les autres compagnons ont cours du soir de 20 heures à 22 heures, et le samedi aussi. Un rythme auquel il faut s'adapter. "On s'y fait au fur et à mesure" raconte la jeune apprentie.

C'est vrai que ce n'est pas tout le temps facile. Quand il y a la passion, tout le reste à côté ça ne compte plus."

Une entre-aide propre aux Compagnons

Galat, en quatrième année, est actuellement sur le Tour de France et travaille en atelier à Tours avec les élèves du CAP maroquinerie. Plusieurs niveaux travaillent ensemble et cela permet de "transmettre aux plus jeunes certaines techniques. C'est ça aussi qui est bien chez les compagnons c'est qu'on ne tombe pas dans les mêmes entreprises".

Grâce aux différentes expériences de chacun, nous avons un savoir-faire qui est élargi."

Et c'est ce partage que les compagnons affectionnent dans les maisons. "C'est une grosse "coloc". On vit en communauté. On mange ensemble, on vit ensemble, on a des tâches pour participer au fonctionnement de la maison. _C'est comme une grande famille_" ajoute Galat.

Après le Tour de France, Galat peut partir un an à l'étranger et ensuite être maître d'apprentissage ou responsable d'une maison. 90% des apprentis trouvent un emploi à la sortie.

Aurélia, un coup de foudre pour l'artisanat

Aurélia est en CAP première année de peintre à Tours, et elle travaille et est en maison à Laval. Issue d'un bac Littéraire, Aurélia a choisi les compagnons par amour de l'artisanat et de la vie en communauté. Le matin, elle commence à 7h20. En rentrant de sa journée en entreprise, ce n'est pas fini, car il y a les cours du soir. "On travaille sur notre métier. Je peux faire des dessins techniques ou encore des recherches de teinte. Le samedi nous avons cours, de 8 heures jusqu'à 17h30. _Pour moi ce n'est pas du tout un inconvénient car j'adore mon métier. Je ne vois même pas le temps passer. Tant qu'il y a la passion, ça ne me dérange pas_."

L'artisanat a permis à la jeune femme de 19 ans de reprendre confiance en elle et de faire ce qu'elle aime réellement.

Travailler avec les mains, j'adore ça. Franchement je ne suis pas du tout scolaire. Je veux montrer mon potentiel, que les gens reconnaissent mon travail parce qu'avant j'étais souvent sous-estimée. Et transmettre mon savoir-faire aux plus jeunes plus tard et être fière. L'artisanat est beaucoup oublié et franchement c'est dommage parce que c'est magnifique ! Tout le temps de travail qu'on fait avec nos mains, ça vient du cœur ça vient de nous. Au début j'avais un peu honte parce que mes amis faisaient de grandes études. Puis après je me suis dit que non, il ne faut pas avoir honte. On travaille pour des gens, c'est ça le truc. On rentre direct dans le travail et ça rend vraiment mature."

Les portes ouvertes durent encore ce dimanche 20 janvier, de 9 heures à 17h30, au centre de formation des compagnons du devoir à Tours Nord, 25 rue de Franche-Comté