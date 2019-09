PORTRAIT. La Rochelle : il est prof de maths... et youtubeur

La Rochelle, France

En froid avec les mathématiques, vous avez peut-être déjà visionné les vidéos de Nicolas Herla pour vous aider. Ce professeur de maths au lycée Jean Dautet de La Rochelle tient une chaîne Youtube. Depuis cinq ans, il réalise et diffuse des vidéos d'une dizaine de minutes du niveau secondaire. Depuis quelques mois, ils sont deux à réaliser ces contenus, un collègue l'a rejoint.

L'objectif n'est pas de faire un cours en ligne mais plutôt d'aider les élèves en difficulté qui n'auraient pas compris ce qui a été dit en classe. Nicolas Herla propose alors de reprendre les bases, de s'exercer et surtout se corriger. Et visiblement, ça marche ! La chaîne "J'ai compris" vient de passer la barre symbolique des 100 000 abonnés.

Une sorte de petit grenier, chez lui, lui sert de studio. "C'est ce que j'appelle la chambre cachée", sourit Nicolas Herla. Pour y accéder, il faut escalader une échelle, raide et étroite. Et en haut, on découvre une pièce de 10m², avec le minimum vital pour un prof 2.0. Un ordinateur, un casque avec micro, des livres de maths et des post-it partout. Des morceaux de papiers sur lesquels il note toutes ses idées de vidéos. Et il y en a beaucoup. Nicolas en publie 400 par an. Et il vient justement d'en poster une.

"Bonjour et bienvenue sur "jaicompris.com" !" Le son sort de l'ordinateur de Nicolas, fier de dévoiler sa dernière vidéo. "C'est un sujet difficile qui fait partie du nouveau programme de seconde. Il faut démontrer que racine de deux est irrationnel."

Publiée une heure plus tôt, elle a été "likée" - réaction positive d'internautes - 23 fois. Et sous les vidéos, des commentaires par centaines. "Merci professeur, grâce à vous j'ai compris. Merci, c'est trop simple, j'ai adoré !"

Certains lycéens préfèrent lui envoyer des mails plus intimes, "assez touchants".

Des élèves qui étaient malades, qui ont passé l'année à l'hôpital, nous écrivent pour nous dire qu'ils ont fait tout le programme scolaire grâce à nous.

C'est justement pour aider les élèves en difficulté qu'il a lancé sa chaîne Youtube. A l'origine, Nicolas enseignait en zone d'éducation prioritaire en banlieue parisienne.

J'avais des élèves qui ne pouvaient pas prendre de cours particuliers, des élèves de terminale S qui avaient des difficultés en maths. Et un jour, il y en a un qui est venu me voir en me disant "Monsieur, moi j'ai envie de bosser mais quand je suis tout seul chez moi, je n'y arrive pas." C'est lui qui m'a demandé si je pouvais faire des vidéos. Et c'est comme ça que ça a commencé.

Chaque vidéo fait désormais plusieurs milliers de vues. Et Nicolas ne compte pas s'arrêter là. Il voudrait s'associer à un partenaire privé, pour pouvoir faire un peu moins d'heures de cours au lycée et avoir plus de temps pour animer sa chaîne Youtube.