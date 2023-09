PORTRAIT - Maurane Moriez, 26 ans, commence sa carrière de professeur d'histoire/géographie

Ça y'est, c'est le jour J pour 53 000 élèves dans l'Yonne et leurs professeurs ! Ce lundi 4 septembre marque le début de l'année scolaire. Il y a les enseignants habitués, pour qui la rentrée n'est qu'une formalité et il y a les nouveaux. Comme Maurane Moriez, 26 ans, originaire du Tonnerrois. Elle entame sa première année en tant que professeure titulaire d'histoire géographie au lycée Fourier à Auxerre, et au collège Philippe Cousteau de Brienon-sur-Armançon.

"Ce n'était pas une vocation, mais je ne me vois pas faire autre chose"

L'enseignement fait face à une très grosses crise des vocations. Selon les syndicats, les salaires sont trop bas et les conditions de travail très difficiles. Alors forcément, choisir cette voie n'était pas évident pour Maurane. "Je ne me destinais pas du tout à ce métier. Mon père me répétait sans arrêt qu'il me voyait bien prof et par esprit de contradiction, je répétais le contraire" rit-elle.

Ce n'est qu'après avoir terminé son master à l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon, que Maurane se rend compte que cette voie choisie ne lui correspondait pas. "J'ai décidé de passer le CAPES et l'agrégation de géographie et j'ai été reçue au CAPES". S'en suit alors une année de stage à Toulouse et c'est là que la révélation se fait. "C'est à la fin de ma toute première heure de cours, que je me suis dit voilà, c'est pour cela que je me lève chaque matin", explique-t-elle, le sourire aux lèvres.