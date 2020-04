Pour aider les étudiants, les acteurs de l'enseignement supérieur et le CROUS Normandie cassent la tirelire

Les examens sont ajournés, les facs sont fermées "jusqu'à l'été" (comme l'avait précisé le président Emmanuel Macron lors de son allocution le 13 avril dernier), mais pour autant, les inquiétudes ne disparaissent pas chez les étudiants de Normandie. En vérité, elles sont nombreuses : les risques sanitaires liés au coronavirus Covid-19 en lui-même, mais aussi les interrogations sur l'avenir professionnel, leur préparation aux examens, la précarité, le logement, les ressources, etc. Pour y répondre, plusieurs centaines de milliers d'euros d'aides ont été validées ce mercredi 29 avril à destination des étudiants.

Une aide matérielle

Ce coup de pouce a été organisé par divers acteurs régionaux de l'enseignement supérieur : l'académie et le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie, mais aussi les universités de Rouen, du Havre (Seine-Maritime) et de Caen (Calvados) et des écoles d'ingénieur et d'architecture. "Nous avons ainsi recensé et évalué la situation de milliers d’étudiants en difficulté et apporté à chacun des solutions concrètes", détaille un communiqué paru ce mercredi 29 avril.

Parmi ces solutions matérielles :

Les aides d'urgence ponctuelles : une somme versée en une seule fois par le CROUS, à titre exceptionnel. Environ 1 300 étudiants normands en ont bénéficié, pour une somme totale de 240 000 €.

: une somme versée en une seule fois par le CROUS, à titre exceptionnel. Environ 1 300 étudiants normands en ont bénéficié, pour une somme totale de 240 000 €. Les "e-cartes" destinées aux achats de première nécessité, comme l'hygiène ou la nourriture. Les acteurs régionaux en ont distribué 388, ce qui représente une aide de 64 000 €.

destinées aux achats de première nécessité, comme l'hygiène ou la nourriture. Les acteurs régionaux en ont distribué 388, ce qui représente une aide de 64 000 €. Les paniers repas hebdomadaires , distribués environ 1 300 fois.

, distribués environ 1 300 fois. Pour ceux qui n'ont pas pu honorer leur stage rémunéré , une compensation : 42 500 € distribués à 85 étudiants.

, une compensation : 42 500 € distribués à 85 étudiants. Compensation également pour ceux qui ont perdu leur emploi étudiant : 19 200 € distribués à 58 étudiants.

: 19 200 € distribués à 58 étudiants. Les prêts de matériel informatique pour travailler à distance : 434 étudiants ont profité de prêts d'une valeur totale de 310 000 €.

pour travailler à distance : 434 étudiants ont profité de prêts d'une valeur totale de 310 000 €. Pour les étudiants en échange international (Erasmus, etc) : 275 aides au rapatriement, d'une valeur totale de 55 000 €.

Une aide psychologique

Au-delà des aides financières, un soutien psychologique a également été proposé aux étudiants normands. Dans certains établissements, les psychologues téléconsultent, au même titre que les nutritionnistes.

Même mobilisation, affirme le communiqué, du côté des assistantes sociales et des acteurs sportifs et culturels, qui adaptent leurs propositions au confinement pour accompagner les étudiants à distance.